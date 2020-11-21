Врач предупредила, какой хлеб опасен

Хлеб вреден, если в нем есть комочки, предупредила медик.
Диетолог Инна Раилко сообщила, что хлеб, в котором есть комочки, может содержать плесень, а она является канцерогеном и вызывает онкологические заболевания.
Ряд продуктов, в частности хлеб, крупы и орехи, необходимо обязательно проверять на наличие плесени, рассказала врач в эфире канала Украина 24.
Собеседница добавила, что после покупки орехи и крупы стоит прокалить в духовке.
"…Если покупаете хлеб, прежде чем начинать кушать, надо разрезать и посмотреть внимательно. Если там есть комочки, можно говорить о том, что там образовалась плесень…", – поделилась медик.
- Ранее президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец назвал скрытую угрозу хлеба.
- Эксперт отметил, что хлеб является одним из основных источников соли в рационе человека, а украинцы едят его без меры.
- По его словам, каждый гражданин Украины в день в среднем съедает около 10 граммов соли, а это в два раза больше здоровой нормы – 5 граммов.
- Швец подчеркнул, что соль ежегодно убивает десятки тысяч наших соотечественников.
Автор: Екатерина Присяжнюк