Врач предупредила, какой хлеб опасен

Хлеб с комочками опасен, поделилась врач / УНИАН

Диетолог Инна Раилко сообщила, что хлеб, в котором есть комочки, может содержать плесень, а она является канцерогеном и вызывает онкологические заболевания.

Ряд продуктов, в частности хлеб, крупы и орехи, необходимо обязательно проверять на наличие плесени, рассказала врач в эфире канала Украина 24.

Собеседница добавила, что после покупки орехи и крупы стоит прокалить в духовке.

"…Если покупаете хлеб, прежде чем начинать кушать, надо разрезать и посмотреть внимательно. Если там есть комочки, можно говорить о том, что там образовалась плесень…", – поделилась медик.