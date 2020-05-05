Что полезно для теленка – не подходит для ребенка: в чем растущая опасность молока

Вред молока для детей и взрослых - чем опасно молоко и какое именно / 1zoom.ru

Про вред молока исследования рассказывают разное: и про камни в почках, и что кожа становится проблемной (появляются экзема, прыщи и розацеа), и многое другое. Но недавно ученые установили, в чем вред молока для детей – и тут многим родителям стоит задуматься.

Молоко считается едва ли не самым полезным детским напитком, почти синонимом детства для многих. Но этот постулат стоит пересмотреть.

В коровьем молоке, как выяснилось, содержится очень много инсулиноподобного фактора роста-1, или ИФР-1. Сама природа задумала его таким – чтобы телята росли быстрее.

Но то, что хорошо для теленка – не подходит для ребенка. Недаром в человеческом молоке содержится гораздо более низкая концентрация ИФР-1. Ведь людям, чтобы всё в организме сформировалось правильно, расти нужно очень медленно.

А быстрый рост только создает человеку множество проблем. Поэтому врачи и советуют ограничивать количество выпитого молока для малышей.

Ранее было названо самое полезное молоко. "Золотое молоко" поможет побороть депрессию и бессонницу, а также сохранит молодость.