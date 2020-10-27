Высокий холестерин: боль в этих местах является признаком

Частицы, известные как липопротеины, помогают транспортировать холестерин через кровоток. / Фото: nahnews.org

Холестерин - это восковое жироподобное вещество, которое производит печень. Он жизненно важен для образования клеточных мембран, витамина D и некоторых гормонов. Таким образом, холестерин необходим для организма, но наличие большого количества этого вещества подвергает человека высокому риску сердечного приступа или инсульта. Ощущение боли в шее, челюсти, верхней части живота или спине может быть признаком опасно высокого уровня.

Healthline сообщает: "Наиболее распространенные симптомы высокого холестерина включают:

Стенокардия, боль в груди

Тошнота

Крайняя усталость

Одышка

Онемение или похолодание в конечностях

Боль в шее, челюсти, верхней части живота или спине

В чем разница между "хорошим" холестерином и "плохим" холестерином?

Частицы, известные как липопротеины, помогают транспортировать холестерин через кровоток. Есть две основные формы липопротеинов.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), также известные как "плохой холестерин", могут накапливаться в артериях и приводить к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечный приступ или инсульт.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), иногда называемые "хорошим холестерином", помогают вернуть холестерин ЛПНП в печень для выведения.

Употребление слишком большого количества продуктов, содержащих большое количество жиров, увеличивает уровень холестерина ЛПНП в крови.

Снижает холестерин

Лосось богат жирными кислотами омега-3, которые являются здоровым типом жира и, как известно, помогают снизить кровяное давление и уровень холестерина.

Употребление большего количества лосося в рацион улучшает "хороший" холестерин ЛПВП.

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Холестерин ЛПВП помогает убрать холестерин со стенок артерий, предотвращая образование опасного места.

Рекомендации диетологов и специалистов по здоровью: есть не менее двух порций лосося в неделю.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует проверять уровень холестерина каждые четыре-шесть лет, если вы здоровый взрослый человек старше 20 лет.

Если в вашей семье был повышенный уровень холестерина в семейном анамнезе, рекомендуется проверять его чаще.

Человеку также могут потребоваться более частые проверки холестерина, если в его семейной истории были сердечные приступы или инсульты.

Поскольку высокий уровень холестерина не вызывает каких-либо серьезных симптомов на ранних стадиях, важно сделать правильный выбор образа жизни, придерживаясь здоровой диеты, придерживаясь режима физических упражнений и регулярно контролируя уровень холестерина.

Британский фонд сердца сказал: "Уровень холестерина в крови измеряется с помощью простого анализа крови. Ваш терапевт или практикующая медсестра возьмет образец крови, обычно уколом пальца, или вас могут попросить сдать анализ крови в местной больнице. Затем ваша кровь проверяется на уровень хорошего (HDL) холестерина, плохого (не-HDL) холестерина и триглицеридов, а также на общий холестерин. В целом, для здорового сердца цель - иметь низкий уровень не-ЛПВП и более высокий уровень ЛПВП".