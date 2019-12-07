7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты

7 декабря праздник – День святой Екатерины 2019: что нельзя делать, приметы, поздравления / 1zoom.ru

7 декабря 2019 – сегодня праздник приманивания женихов, а еще воздушный и самостоятельный.

Многие страны, включая Украину и Россию, отмечают Международный день гражданской авиации (в РФ еще и День инженерно-авиационной службы ВКС).

В Украине сегодня также праздник местных властей – День местного самоуправления.

По народному календарю, 7 декабря – Катерина Санница, Катерина Женодавица.

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7 декабря: праздник церковный

7 декабря в православии почитается память святой великомученицы Екатерины. Святая Екатерина покровительствует браку, она защитница семьи и беременных.

Так что девушки сегодня молятся о хороших женихах, женском счастье и беременности. Подробнее читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать..

7 декабря: приметы

Есть такие приметы 7 декабря на погоду:

маленькие звезды – к снегопаду;

погода ясная – к зиме морозной, теплая – морозов не ждали раньше, чем на Варварин день (после 17 декабря);

вокруг луны круги – к морозу;

туман и оттепель – через 10 дней морозы будут;

снег на сухую землю выпал – к неурожайному следующему году.

7 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято было ходить в одежде, вывернутой наружу мехом – чтобы уберечься от сглаза.

Считается, что 7 декабря нельзя:

работать;

жечь костры;

заживаться в гостях допоздна.

Подробнее о традициях и запретах Дня святой Екатерины читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.

7 декабря: именины

Главная именинница, разумеется, Екатерина. Подробнее читайте в нашем материале С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов.

День ангела справляют Александр и Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Корнилий, Марк и Митрофан, Михаил и Порфирий.

7 декабря: кто родился

7 декабря родились такие знаменитости: