7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты

Традиции и приметы 7 декабря подскажут, как удачно выйти замуж и что делать беременным.
7 декабря 2019 – сегодня праздник приманивания женихов, а еще воздушный и самостоятельный.
Многие страны, включая Украину и Россию, отмечают Международный день гражданской авиации (в РФ еще и День инженерно-авиационной службы ВКС).
В Украине сегодня также праздник местных властей – День местного самоуправления.
По народному календарю, 7 декабря – Катерина Санница, Катерина Женодавица.
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7 декабря: праздник церковный
7 декабря в православии почитается память святой великомученицы Екатерины. Святая Екатерина покровительствует браку, она защитница семьи и беременных.
Так что девушки сегодня молятся о хороших женихах, женском счастье и беременности. Подробнее читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.
Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать..
7 декабря: приметы
Есть такие приметы 7 декабря на погоду:
- маленькие звезды – к снегопаду;
- погода ясная – к зиме морозной, теплая – морозов не ждали раньше, чем на Варварин день (после 17 декабря);
- вокруг луны круги – к морозу;
- туман и оттепель – через 10 дней морозы будут;
- снег на сухую землю выпал – к неурожайному следующему году.
7 декабря: что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято было ходить в одежде, вывернутой наружу мехом – чтобы уберечься от сглаза.
Считается, что 7 декабря нельзя:
- работать;
- жечь костры;
- заживаться в гостях допоздна.
Подробнее о традициях и запретах Дня святой Екатерины читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.
7 декабря: именины
Главная именинница, разумеется, Екатерина. Подробнее читайте в нашем материале С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов.
День ангела справляют Александр и Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Корнилий, Марк и Митрофан, Михаил и Порфирий.
7 декабря: кто родился
7 декабря родились такие знаменитости:
- 1977 — российский музыкант, лидер группы Звери Рома Зверь.
- 1979 — американская актриса Дженнифер Карпентер (Декстер, Шесть демонов Эмили Роуз и др.).
- 1988 — австралийская актриса Эмили Браунинг (Запрещенный прием, Гостья, Легенда, Американские боги и др.).
- 1989 — английский актер Николас Холт (Мой мальчик, Толкин, Люди Икс и др.).
- 2003 — принцесса Нидерландов Катарина-Амалия.