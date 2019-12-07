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7 декабря – какой сегодня праздник: День Екатерины, приметы, запреты

7 декабря 2019, 00:34

Традиции и приметы 7 декабря подскажут, как удачно выйти замуж и что делать беременным.

7 декабря праздник – День святой Екатерины 2019: что нельзя делать, приметы, поздравления
7 декабря праздник – День святой Екатерины 2019: что нельзя делать, приметы, поздравления / 1zoom.ru

7 декабря 2019 – сегодня праздник приманивания женихов, а еще воздушный и самостоятельный.

Многие страны, включая Украину и Россию, отмечают Международный день гражданской авиации (в РФ еще и День инженерно-авиационной службы ВКС).

В Украине сегодня также праздник местных властей – День местного самоуправления.

По народному календарю, 7 декабря – Катерина Санница, Катерина Женодавица.

Читайте такжеПрикольные поздравления с Днем гражданской авиации на словах и в картинках

7 декабря: праздник церковный

7 декабря в православии почитается память святой великомученицы Екатерины. Святая Екатерина покровительствует браку, она защитница семьи и беременных. 

Так что девушки сегодня молятся о хороших женихах, женском счастье и беременности. Подробнее читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.

Идет Рождественский пост 2019. О том, что можно есть и что нельзя делать – читайте в нашем материале Рождественский пост 2019 начался: что можно есть и нельзя делать..

7 декабря: приметы

Есть такие приметы 7 декабря на погоду:

  • маленькие звезды – к снегопаду;
  • погода ясная – к зиме морозной, теплая – морозов не ждали раньше, чем на Варварин день (после 17 декабря);
  • вокруг луны круги – к морозу;
  • туман и оттепель – через 10 дней морозы будут;
  • снег на сухую землю выпал – к неурожайному следующему году.

7 декабря: что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято было ходить в одежде, вывернутой наружу мехом – чтобы уберечься от сглаза.

Считается, что 7 декабря нельзя:

  • работать;
  • жечь костры;
  • заживаться в гостях допоздна.

Подробнее о традициях и запретах Дня святой Екатерины читайте в нашем материале День Екатерины – когда и как молиться о хороших женихах и беременности.

7 декабря: именины

Главная именинница, разумеется, Екатерина. Подробнее читайте в нашем материале С Днем Екатерины: всё о празднике – от картинок до интересных фактов.

День ангела справляют Александр и Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Корнилий, Марк и Митрофан, Михаил и Порфирий.

7 декабря: кто родился

7 декабря родились такие знаменитости:

  • 1977 — российский музыкант, лидер группы Звери Рома Зверь.
  • 1979 — американская актриса Дженнифер Карпентер (Декстер, Шесть демонов Эмили Роуз и др.).
  • 1988 — австралийская актриса Эмили Браунинг (Запрещенный прием, Гостья, Легенда, Американские боги и др.).
  • 1989 — английский актер Николас Холт (Мой мальчик, Толкин, Люди Икс и др.).
  • 2003 — принцесса Нидерландов Катарина-Амалия.
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