Церковный праздник 19 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иоанна

Главред собрал интересную информацию о том, какой религиозный праздник 19 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-19-kvitnya-shcho-zaboroneno-robiti-u-den-prepodobnogo-ioanna-10558691.html Ссылка скопирована

Праздник 19 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

19 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Иоанна Пещерника.

Какой праздник 19 апреля

В Украине и мире 19 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

День владельцев домашних животных

День поэзии и творческого мышления

День подснежника или День подснежника

День чеснока или Чесночный день

Церковный праздник 19 апреля

По новому церковному календарю, 19 апреля в Украине чтят память преподобного Иоанна Печерника.

Известно, что святой Иоанн Печерник проживал в пещерах Лавры, которая считается древнейшей обителью на территории Палестины. Будущий иеромонах попал туда в юном возрасте. Иоанн отправился в паломничество по святым местам, после чего остался в монастыре, настоятелем в котором был преподобный Харитон. Обитель приобрела известность, как Суккийская или старая Лавра.

Иоанн жил уединенным от всех, а все свое время он проводил в молитвах и написаниях песен для богослужений. С помощью длительных молитв и строгих постов ему удалось достичь вершин просветления, что послужило основанием для присвоения ему духовного чина.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 19 апреля

В народе считают, что в этот день не стоит ссориться, скандалить и употреблять нецензурную лексику.

Также нельзя отказывать в помощи людям, особенно, если о ней просят бездомные люди или животные.

Считается, что 19 апреля нельзя не расставаться, ведь существует риск, что следующие три года не сможете жениться.

День Ангела 19 апреля

19 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Мотрена.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред