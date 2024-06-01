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Церковный праздник 2 июня: что запрещено делать на святого Никифора

Юлия Закрепа
1 июня 2024, 07:40
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 2 июня.
Церковный праздник 2 июня: что запрещено делать на святого Никифора
Какой праздник 2 июня / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 2 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.

Какой праздник 2 июня

В Украине и мире 2 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День города Симферополь
  • День города Черкассы
  • День работников водного хозяйства Украины
  • День работников местной промышленности Украины

Церковный праздник 2 июня

По новому церковному календарю, 2 июня в Украине отмечают и чтят память Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.

Из преданий известно, что святой Никифор происходил из Константинополя. Его родители воспитывали Никифора в христианской вере, он изучал Священное Писание и много читал духовных книг. Во времена правления императора Лев IV, Никифор получил звание царского советника.

Несмотря на все это, святой продолжил вести строгую и добродетельную жизнь и ревностно защищал почитание икон. Однако, во время власти Константина VI, который жестко осуждал иконоборческую ересь, Никифор выступил на Соборе с речью от имени императора в защиту икон.

После этого он поселился возле Босфора в уединении и основал там монастырь и сам принял монашеский постриг. Также Никифор был избран патриархом Константинопольским. Умер святой на острове Проконнис в Мраморном море, а его мощи сейчас остаются в соборной церкви Святой Софии в Константинополе.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 2 июня

  • Священники отмечают, что в этот день нельзя ссориться, устраивать скандалы, драки и обманывать друг друга.
  • В народе также считают, что в этот день не стоит заключать серьезные сделки, ведь существует большой риск.
  • 2 июня лучше отложить крупные покупки, ведь в этот день можно потерять большую сумму.

День Ангела 2 июня

2 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Яков, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

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