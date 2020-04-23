Когда День матери в Украине 2020 – дата и традиции праздника

День матери в Украине 2020 - когда дата праздника и традиции / 1zoom.ru

День матери 2020 Украина отметит в мае. Это Международный день матери, к празднованию которого присоединяется и наша страна.

К слову, перед Днем матери еще будет День дочери 2020. Красивые бесплатные открытки с Днем дочерей и поздравления с Днем дочечки своими словами – стихи и проза – читайте в наших материалах С Днем дочери 2020 – картинки-поздравления и нежные слова и Красиві привітання з Днем доньки – в прозі, вірші та чудові листівки.

Когда День матери 2020

Дата празднования Дня матери неизменна – это 10 мая (сразу за Днем Победы). И в 2020 году торжество выпало на воскресенье.

А вот День матери в России отмечается 29 ноября.

Что подарить на День матери

Лучший подарок в День матери – это внимание близких. Это вам любая мама скажет.

В этот праздник не принято дарить дорогих подарков. Тем более что у главных "дарильщиков" – маминых сыночков и дочурок – зачастую просто нет на это денег (если они не взрослые, уже самостоятельные люди, конечно).

Так что вымытая посуда и открытка на День матери своими руками – вполне подойдут в качестве презента. Можно еще приготовить маме завтрак или собрать букетик луговых цветов во дворе. И, конечно, не стоит забывать про поздравления с Днем матери – своими словами или в стихах.

День матери – история праздника

День матери праздновать начали в США. Первый раз американцы отметили его в 1907 году. Инициатором стала Анна Джарвис. Она учредила этот праздник в честь своей мамы – гражданской активистки, которая прославилась во времена Гражданской войны в США.

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