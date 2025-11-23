Укр
Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
23 ноября 2025, 10:26
24 ноября не стоит заниматься тяжелыми домашними делами - потому что это "истощает силу перед зимой".
Какой 24 ноября праздник
Какой 24 ноября праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 24 ноября
  • Что нельзя делать 24 ноября
  • Народные приметы и традиции

В понедельник, 24 ноября, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Екатерины. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 ноября

Екатерина жила в начале IV века в Александрии - одном из крупнейших центров античной науки. По преданию, она происходила из вельможной семьи и получила блестящее образование: изучала философию, риторику, медицину, астрономию. Ее отличали незаурядный ум и внутренняя сила.

видео дня

Когда император Максимиан отдал приказ всем подданным приносить жертвы языческим богам, Екатерина открыто выступила против этого. Пораженный ее смелостью, правитель пригласил ученых философов империи, чтобы они убедили девушку отречься от христианства. Однако Екатерина не только не поддалась, но и убедила многих из них в правдивости веры - за что они приняли мученическую смерть.

Император, разгневанный ее стойкостью, приговорил Екатерину к пыткам. Самое известное орудие - так называемое Екатерининское колесо, однако, по передаче, оно чудесным образом сломалось. В конце концов праздник казнили мечом.

Что нельзя делать 24 ноября

  • Не стоит заниматься тяжелыми домашними делами - потому что это "истощает силу перед зимой".
  • Нельзя брать в руки острые предметы - это может "открыть" неудачи на всю зиму.
  • Не следует шить одежду - кто 24 ноября откроет новое изделие, тот завершит его только весной, "потому что зима завяжет нити".

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • теплая погода - ждите затяжную оттепель в начале зимы;
  • сильный ветер с порывами - до ураганного декабря;
  • утром сильный мороз - зима придет рано и будет стойкой;
  • на деревьях или траве иней - в ближайшие дни будет снегопад;
  • серое небо и тяжелые низкие облака - до резкого похолодания.

В народе 24 ноября носило название Екатерины (Девичьи вечерницы). В некоторых селах именно в этот день устраивали первые зимние вечерницы. Считалось, что после этого дня природа входит в зимний период, а молодежь начинает собираться на вечерние посиделки.

Именины 24 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 24 ноября является берилл. Его считали одним из самых мощных амулетов, способным очищать пространство вокруг человека и оберегать от чужого взгляда и злого умысла.

