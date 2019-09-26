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Новолуние 2019: эксперт предупредил о разрушительных программах

26 сентября 2019, 10:20

В новолуние во многих религиях мира придерживаются постов, отметил маг.

В новолуние 2019 задействуются разрушительные программы, предупредил маг - Новолуние 2019 Украина
В новолуние 2019 задействуются разрушительные программы, предупредил маг / akspic.ru

В субботу, 28 сентября, будет новолуние 2019, это очень опасная фаза Луны, поскольку начинают действовать разрушительные программы.

В новолуние задействуются губительные программы, однако закладывается больше положительных программ, написал в блоге на Обозревателе маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, чтобы избавиться от опасных воздействий во многих религиях мира на новолуние часто медитируют на высшее и придерживаются постов.

"С 22 по 27 сентября 2019 года (убывающая Луна - Ред.). На убывающей Луне обрядово использовали убывание для влияния на жизнь. Луна убывает - болезни убывают, Луна убывает - проблемы уходят, Луна убывает - опасности исчезают", - добавил эксперт.

Напомним, 30 августа было черное новолуние 2019. Астропсихолог Валентина Виттрок предупреждала, что в черное новолуние есть великая вероятность не воздержаться от соблазна и начать заниматься не своим делом.

Луна новолуние Игорь Мехеда
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