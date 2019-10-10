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Астролог указал на завоевателя среди знаков Зодиака

10 октября 2019, 05:27

Мужчины-представители одного из знаков стремятся покорить всех женщин, отметил эксперт.

Овен - завоеватель, сообщил астролог - Гороскоп 2019
Овен - завоеватель, сообщил астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс сообщил, что среди 12 знаков Зодиака завоевателем является Овен - у него есть огромное стремление завоевать всех и вся.

Мужчина-Овен стремится покорить и завоевать абсолютно всех женщин, даже если они на самом деле ему не нравятся, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Овнам присущи такие негативные черты, как эгоизм и тщеславие.

"Овны всегда стремятся блеснуть своим умом, похвастаться сноровкой. Кроме того, у представителей этого знака всегда ярко проявлена тяга к присвоению, захвату, жажда популярности и чрезмерная увлеченность чем-то", - сказал Росс.

Эксперт отметил, что представители этого знака всегда стремятся что-то изменить, реформировать, низвергнуть кого-то с вершины.

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Ранее Влад Росс говорил, что Овен является самым честным знаком Зодиака. Астролог утверждал, что Овны не умеют врать, им не свойственно что-то скрывать, они честные и открытые.

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