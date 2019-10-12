Гороскоп на завтра: кому грозят манипуляции, ругань и обман

Стрельцам "светит" ругань, предупреждает гороскоп на 13 октября 2019 / Скриншот

В воскресенье, 13 октября, будет 16 лунный день - растущая Луна продолжит находиться в Овне. Гороскоп на завтра предупредил, что на протяжении дня судьба может "поставить подножки" Овнам, Стрельцам и Рыбам.

Овнам грозят манипуляции, Стрельцам - ругань, а Рыбам - обман.

Гороскоп на 13 октября 2019: к каким угрозам готовиться

Гороскоп Овен 2019

Возможны намеренные провокации - Овнам нельзя терять самообладание. Окружающие могут попытаться взять вас в оборот - пресекайте манипуляции на корню. В этот день лучше пропускать мимо ушей советы доброжелателей. Гороскоп 2019 благоприятный для того, чтобы довериться интуиции.

Успех в делах возможен только в одном случае - если для реализации задуманного будет подобран очень подходящий момент. В воскресенье лучше не тратиться на крупные покупки.

Гороскоп 2019 - Стрелец

Стрельцам настроение может испортить ругань из-за мелочей. Конфликтов можно избежать, если не провоцировать взвинченных людей и не отвечать на глупые замечания. Лучше не браться за работу, которая требует больших умственных усилий.

Гороскоп на завтра предупредил о возможной незапланированной встречи с "шишкой" - не стоит воспринимать все близко к сердцу, - нужно сделать глубокий вдох и представить, что вы увиделись с давним другом. Исход встречи может приятно удивить.

Гороскоп 2019 - Рыбы

Рыбам противопоказано ввязываться в авантюры, поскольку в этот день обмануть их могут в два счета. Необходимо хорошенько отдохнуть и избавиться от накопившегося негатива.

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Гороскоп на 13 октября 2019 сулит перемены в жизни и настоятельно советует воспринять их по-философски. Есть вероятность незапланированных поездок, и в дороге можно наткнуться на очень интересную личность.

Ранее появился гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. В гороскопе говорилось, что во второй половине месяца будут четыре неблагоприятных дня, и в это время будет очень тяжело реализовать задуманное.