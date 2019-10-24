  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сенсация, "баталии" и паника

24 октября 2019, 16:55

Ракам гороскоп 2019 не советует быть слишком доверчивыми.

Представителям нескольких знаков гороскоп на завтра посоветовал готовиться к
Представителям нескольких знаков гороскоп на завтра посоветовал готовиться к "баталиям" / Скриншот

Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 октября 2019 очень "амурный" - в пятницу, в 27 лунный день, большинству знаков стоит приделить больше внимания личной жизни, а не работе.

Раков может атаковать навязчивая мысль относительно второй половинки, главное - не поддаваться панике, Стрельцам, Тельцам и Близнецам нужно подготовиться к "баталиям", возможно, даже с любимым/любимой, а Весы могут получить сенсационную весть. 

Гороскоп на 25 октября 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп Овен 2019

Овнам звезды советуют умерить свой пыл и проявлять как можно больше дружелюбия к окружающим, - тогда и день задастся, и отношения улучшатся. Можно чем-то порадовать домашних - гороскоп 2019 благоприятный для шоппинга. 

Гороскоп Телец 2019

Возможно возникновение сомнения в собственных силах - не поддавайтесь слабости и продолжайте идти к цели. Хороший день, чтобы найти общий язык с нужными людьми – гороскоп на завтра советует пообщаться с "трудными" партнерами. Неожиданно может завязаться словесный бой, придется проявить мудрость. 

Гороскоп Близнецы 2019

Возможно приятное открытие в любовной сфере, стоит ожидать сюрприза. Неблагоприятный день, чтобы пуститься во все тяжкие - гороскоп всех знаков Зодиака советует поберечь здоровье. Если начнет разгораться конфликт - не подливайте масло в огонь. 

Гороскоп Рак 2019

Ракам нельзя принимать близко к сердцу все, что им говорят относительно их второй половинке, возможно, слухи - коварные происки недоброжелателей. Уверенно беритесь за решение проблем, к которым и не знали, как подступиться. 

Гороскоп Лев 2019

Львы могут стать мудрее в любовных вопросах. Возможна маленькая неудача в карьере - гороскоп 2019 рекомендует не воспринимать случившееся близко к сердцу и найти в нем позитив. Не стоит надеяться на манну небесную. 

Гороскоп Дева 2019

Девам светит успех в начатых делах. Хорошее время, чтобы учиться чему-то новому, искать пути повышения дохода. Гороскоп на 25 октября 2019 предупреждает о возможном разочаровании в любви. Нельзя высоко задирать нос - можно споткнуться.

Гороскоп Весы 2019

Весам не стоит довольствоваться уже полученными благами. Не стоит рассчитывать на серьезную поддержку со стороны - гороскоп на завтра настоятельно рекомендует рассчитывать на свои силы. В пятницу удержитесь от проявления разрушительных эмоций.

Гороскоп Скорпион 2019

Вероятны перепады настроения - нельзя впадать из крайности в крайность. Можно браться за новые дела и рассчитывать на поддержку.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2019: Водолеев ждет супер-классный период, а Козерогов могут уволитьВ этот день лучше избегать формальных "капканов" - гороскоп на 25 октября 2019 посоветовал отложить подписание важных документов на более благоприятное время. Крепитесь - есть угроза серьезных неприятностей с родственниками. 

Гороскоп 2019 Стрелец

Есть вероятность незначительных провалов, нельзя вешать нос. В пятницу нежелательно оставаться наедине со своими негативными эмоциями. Гороскоп всех знаков Зодиака рекомендует тушить конфликты - улыбка и обнимашки - обезоруживают. Будьте мудрыми и терпеливыми. 

Гороскоп Козерог 2019

Возможны неприятности в любовной сфере из-за вредных привычек. Могут "свалиться на голову" дополнительные средства. У представителей этого знака, возможно, изменится положение в обществе. Гороскоп на завтра предупредил о вероятных непростых ситуациях на работе, и рассчитывать на помощь - не стоит. 

Гороскоп 2019 Водолей

Водолеев может посетить неожиданное желание перемен, однако не стоит все бросать и влезать в дела, которые для вас пока - темный лес. Прислушайтесь к советам знающих людей. Вторая половинка может приятно удивить.

Гороскоп 2019 Рыбы

Хорошее время, чтобы навести порядок как в голове, так и в доме, и на работе. Перестаньте метаться из угла в угол - гороскоп на 25 октября 2019 посоветовал расставить все точки над "і" в отношениях, которые вас тяготят. Перестаньте беспокоиться из-за ерунды и внимательнее присмотритесь к здоровью. 

гороскоп Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сенсация, "баталии" и паника». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:54
В НБУ рассказали о подписании соглашения с МВФ
17:54
Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику: новые подробности болезни
17:46
"Это не шоу": в СБУ и МВД раскритиковали публичный полиграф для нардепов
17:28
Не прошел скандальный Кулик: треть прокуроров провалили аттестацию Видео
17:17
"Король ужасов" Стивен Кинг посоветовал лучшие книгу, сериал и фильм к Хэллоуину Видео
17:07
Армия и дерашизация: Жебривский рассказал о "формуле" возвращения Донбасса
17:07
"Это совок": Мария Бурмака поддержала любителей России из Хора Веревки Видео
16:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сенсация, "баталии" и паника
16:41
В Польше разработали план по переманиванию украинских врачей
16:41
Смог над Украиной: эксперт рассказала, когда воздух станет чистым
16:32
"Сплагиаченный металлолом": Укрзализныця и Киевпастранс устроили разборки в Сети
16:31
Нацбанк снова изменил прогноз роста экономики Украины Видео
16:11
Селена Гомес сняла клип о Джастине Бибере и отгребла от его жены Видео
16:03
"Пацанчик, тебе тут не место": в кинотеатре Киева "отметелили" лесбиянку Видео
15:58
Медик рассказала, когда в Украине будут свирепствовать смертельные штаммы гриппа
15:52
Беременность и потеря ребенка: появились неожиданные подробности о похитительнице малыша под Киевом Видео
15:36
Дифтерия: признаки, осложнения и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
15:24
"Животные, выбл*дки": в Киеве охранники устроили жестокое избиение Видео
15:04
"С мужа сняли?": Елена Зеленская удивила украинцев
14:50
Новое смягчение монетарной политики: НБУ снизил учетную ставку
14:49
Выгодный обмен криптовалют: на что обратить внимание новости компании
14:31
Чат с политическим экспертом Тарасом Загородним
14:29
68% курильщиков готовы отказаться от сигарет в пользу альтернативных продуктов –  опрос
14:23
"Разгул экстремизма": в РФ вставили свои пять копеек о полке Азов
14:21
Экс-глава Славянска Штепа выиграла суд ЕСПЧ: Украина выплатит ей 3600 евро
14:20
Rooboface (Робофейс): отзывы о лучшем способе инвестирования в финансовые рынки Видео новости компании
14:17
Она решила сдаться Артура Пирожкова возглавляет тренды ютуб Видео
14:11
"Грязная манипуляция Кремля": в МИД ответили на предложение РФ по Крыму
13:51
Vodafone Украина продают: стало известно, кто купит
13:47
Уволенный Горбатюк сделал шокирующее заявление по делам Майдана
13:44
Конор Макгрегор пошутил про Зеленского и рассказал деталь о Путине
13:40
Зеленскому доверяют 66% украинцев - опрос Фото
13:20
"Наср*ть, с кем драться": Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон Видео
13:05
Медведь напал на дрессировщика цирка-шапито прямо во время выступления Видео
13:05
Гороскоп на сегодня: кому грозит потеря любви, а кто будет в ударе
13:04
Детектор лжи для "слуг народа": еще одна нардеп прошла полиграф Видео
13:00
Семейка Аддамс 2019: быть обычным - вредно для здоровья Видео
12:35
В Украине официально признали документы из "ЛДНР"
12:07
Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении на должности генпрокурора
12:01
В Слуге народа анонсировали разборки из-за скандалов во фракции
11:54
Умирали медленно при -25: стали известны жуткие детали гибели 39 мигрантов в грузовике
11:52
Законопроект № 1210 поставит Сухую балку на грань закрытия - профсоюз
11:34
Когда состоятся местные выборы: в Слуге народа уточнили дату
11:32
Звезду Дом-2 Гогена Сонцева жестко изнасиловали и обокрали: все подробности
11:28
Украина хочет закупить в Бразилии турбовинтовые штурмовики Видео
11:27
Без дождей и ветра: синоптик анонсировала последние теплые выходные в году
11:17
"Хочу увидеть, когда дракон сдохнет": Сенцов назвал своего единственного врага
10:59
Памятник Красной армии залили краской в Чехии Фото
10:53
В Нафтогазе киевлянам предложили греться воздухом с улицы
10:41
Сенцов указал на главное отличие Зеленского от предыдущих президентов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять