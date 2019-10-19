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Гороскоп на сегодня: кому взять быка за рога, а кому - уверенно идти к триумфу

19 октября 2019, 08:54

Сегодня Львам гороскоп 2019 не советует придерживаться позиции "моя хата скраю".

Двум знакам Зодиака стоит взять быка за рога, посоветовал гороскоп на сегодня - Гороскоп на 2019
Двум знакам Зодиака стоит взять быка за рога, посоветовал гороскоп на сегодня / Скриншот

В субботу, 19 октября, - в 22 по счету лунный день, Луна будет убывать и, как и на протяжении прошлых суток, будет находиться в Близнецах. Представителям четырех знаков Зодиака гороскоп на сегодня посоветовал активно заняться своей личной жизнью, а двум - действовать по принципу мысль опережает поступок.

Львам и Козерогам лучше не пускать события на самотек - стоит взять быка за рога, Ракам нужно определиться, чего они хотят, Весам - придумать приятность для своей возлюбленной/возлюбленного, Овнам - не рассориться с коллегами, а Стрельцам - уверенно идти к триумфу.

Гороскоп 2019: к чему 19 октября 2019 готовиться пяти знакам Зодиака

Гороскоп Лев 2019

Львам не стоит придерживаться позиции - "моя хата скраю", поскольку тогда в этот день вряд ли произойдет что-то хорошее. Если приложить усилия - отношения со второй половинкой перейдут на новый уровень, сулит гороскоп на 19 октября 2019.

Необходимо внимательно и очень критично относиться к советам - можно получить ложные сведения. Не лишним будет морально подготовиться к тому, что все тайное рано или поздно становиться явным. Гороскоп 2019 предупреждает, что незавершенные дела могут дать о себе знать, и их наконец-то придется "довести до ума". Не стоит рассчитывать на быстрый успех.

Гороскоп Рак 2019

Ракам обязательно нужно решить, чего они хотят от человека, с которым состоят в отношениях. Благодаря четкому пониманию, как развивать отношения, и вообще - стоит ли их развивать, многое прояснится, и будущее станет не таким туманным, как казалось раньше.

Лучше не идти на быстрые кардинальные изменение - гороскоп на сегодня советует все тщательно взвесить и не действовать сгоряча. Нужно быть внимательными и сдержанными, тогда удастся избежать многих проблем. Улучшить настроение и поднять жизненный тонус может помочь отдых на природе с приятными людьми.

Гороскоп Весы 2019

Сегодня Весы могут отлично провести время со своей второй половинкой, если найдут время и приложат немного усилий для организации романтического свидания. Если не хватает фантазии - гороскоп на 19 октября 2019 советует вспомнить, что любит ваша вторая половинка, и тогда свидание пройдет без неприятных неожиданностей.

Читайте такжеАстролог сказал, какой знак Зодиака умеет любитьОсобенное внимание нужно уделить здоровью - как физическому, так и психическому - нельзя сильно нервничать и "забивать" на симптомы болезней. Даже мелкие конфликты нужно тушить, иначе может разгореться разрушительное пламя.

Гороскоп Козерог 2019

Козерогам на любовном "фронте" можно пойти в наступление и рассчитывать на успех. Представители этого знака в субботу будут на коне - гороскоп 2019 посоветовал воспользоваться ситуацией и наладить отношения с влиятельными или просто симпатичными личностями.

Возможно, из-за чужих проблем придется поставить на паузу реализацию своих дел. Главное - держать себя в руках. В делах ходьба давно проторенной тропой не принесет желаемого результата, поэтому лучше покреативить. 

Гороскоп Овен 2019

Овнам грозят скандалы с коллегами, поэтому лучше притихнуть и переждать неблагоприятный период. Гороскоп на сегодня также нерадужный относительно денежной сферы - средства нужно рассчитывать, учитывая и возможные форс-мажоры. Неблагоприятный день для совершения крупных покупок.

Чтобы достичь успеха в делах, нужно выкладываться на 100% и быть предельно внимательными. Лучше отказаться от вредной пищи и напитков, иначе - будет сложно избежать походов по врачам.

Гороскоп Стрелец 2019

Стрельцам нельзя терять веру в достижение успеха в деле, в которое они вложили душу. Необходимо верить в себя и уверенно добиваться целей, которые приведут к успеху. Гороскоп 2019 предупреждает, что необходимо остерегаться сомнительных предложений. В то же время можно идти на разумный риск.

Новые знакомые могут стать причиной головной боли. Если понадобится помощь - лучше обращаться к старым знакомым. Необходимо ценить свое время и не тратить на ерунду.

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорится, что у Львов хорошо будут идти дела, которые касаются недвижимости, Козерогам грозит низвержение с пьедестала, Ракам звезды сулят удачу в любви, у Весов возможны проблемы со здоровьем, у Овнов могут появиться явные враги, а Стрельцам "светят" новые дороги. 

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