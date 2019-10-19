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Астролог предупредил, кому грозит рак

19 октября 2019, 05:42

Овнам нужно беречь голову, предупредил эксперт.

Представительницам одного знака Зодиака грозит рак, предупредил астролог - Гороскоп 2019
Представительницам одного знака Зодиака грозит рак, предупредил астролог / rabstol.net

Астролог Влад Росс поделился, что у представительниц знака Зодиака Рак самым уязвимым местом являются молочные железы.

Женщинам-Ракам очень важно систематически ходить к маммологу, иначе возникает большой риск маститов и образования раковых опухолей, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник подчеркнул, что у Раков слабым местом является все, что связано с грудью и грудиной.

"…Ракам нужно быть осторожными, дабы не было переломов грудной клетки", - предупредил астролог.

По его словам, новообразования также грозят Овнам, но не в молочной железе, а в голове.

Росс отметил, что людям, родившимся под этим знаком, нужно беречь голову - остерегаться травм. Эксперт добавил, что Овнам грозят инсульты, образование разных аневризм и порекомендовал этому знаку следить за давлением внутри черепа.

Ранее Влад Росс говорил, что Рак - самый капризный, семейный и миролюбивый знак Зодиака, а Овнам не свойственно что-то скрывать, они не умеют врать - этот знак самый честный.

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