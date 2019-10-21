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Гороскоп на сегодня: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом

21 октября 2019, 09:14

Тельцам необходимо мудро общаться с начальством, посоветовал гороскоп на 21 октября 2019.

Весам и Козерогам светит переворот в личной жизни, предупредил гороскоп на сегодня - Гороскоп на 2019 рік
Весам и Козерогам светит переворот в личной жизни, предупредил гороскоп на сегодня / Скриншот

В понедельник, 21 октября, - в 24-й по счету лунный день - Луна продолжит "худеть" и, как и на протяжении предыдущих суток, будет находиться в знаке Рак. Гороскоп 2019 прогнозирует Овнам потерю сил, Тельцам - склоки с начальником, а Весам и Козерогам - переворот в личной жизни.

Водолеям звезды советуют разнообразить личную жизнь, иначе - может погаснуть огонь.

Гороскоп на 21 октября 2019: что ждет Овнов, Тельцов, Весов, Козерогов и Водолеев

Гороскоп на сегодня Овен

Овнам лучше не ввязываться в скандалы и не слишком верить чужому мнению. Спешка и излишняя экспрессивность могут навредить - гороскоп 2019 советует "включить" расчетливость.

Нельзя опускать руки, если нет сил на подвиги - можно маленькими камушками выкладывать путь к будущему триумфу. Удачное время для покупок и проведения время с родными.

Гороскоп Телец 2019

Тельцам нужно мудро общаться с начальством. Гороскоп на 21 октября 2019 посоветовал не забывать, что шеф обычный человек, и у него тоже может быть плохое настроение или неважное самочувствие.

Чтобы достичь новых высот, можно испробовать свежие методы. Гороскоп на сегодня сулит удачный культурный отдых, однако предостерегает от новых интрижек. 

Гороскоп 2019 Весы

Весам светит удача на любовном "фронте" - представители этого знака могут встретить своего человека. Возможны мелкие неприятности, необходимо держать себя в руках, и все образуется. Гороскоп на 21 октября 2019 говорит, что день неблагоприятный для того, чтобы тратиться на себя любимого, однако можно покупать подарки близким.

Гороскоп 2019 Козерог

Козероги могут смело кардинально менять свою личную жизнь - отличное время, чтобы влюбиться по уши. Можно браться за новые дела, главное - правильно рассчитать свои силы и не отступать под напором конкурентов.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог объяснила, как преодолеть препятствияГороскоп на сегодня настоятельно рекомендует прислушиваться к окружающим и уважать чужое мнение, иначе - неизбежны конфликты. Если нельзя принять решение на основании фактов - не бойтесь включать интуицию.

Гороскоп Водолей 2019

Нужно усиленной заняться личной жизнью. Гороскоп 2019 рекомендует вырваться из серости и наполнить жизнь романтикой. Если посетит вдохновение - постарайтесь направить усилия на укрепление психического и физического здоровья. 

Благоприятный день, чтобы расставить все по полочкам. Гороскоп на 21 октября 2019 говорит, что нужно делиться наболевшим с мудрыми родственниками - так можно избежать многих ошибок. Есть шанс закрутить новый роман.

Ранее стало известно, что гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака предупредил Овнов о разводах, Тельцов - о провалах в финансовой сфере, Весов и Козерогов - о сложностях на работе, а Водолеям спрогнозирован очень благоприятный период.

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