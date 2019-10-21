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Гороскоп на завтра: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь

21 октября 2019, 17:15

Скорпионам гороскоп на 22 октября 2019 рекомендует не терять бдительность.

Овнам, Весам, Девам и Козерогам нужно готовиться к
Овнам, Весам, Девам и Козерогам нужно готовиться к "удару под дых", рекомендует гороскоп 2019 / Скриншот

Вторник, 22 октября, - 25 лунный день. Луна по-прежнему будет убывающей, покинет знак Зодиака Рак и окажется во Льве. Овнов, Весов, Дев и Козерогов гороскоп на завтра предупредил об "ударах под дых".

Представителям еще одного знака - Скорпион - звезды дали очень радужный прогноз - им стоит ждать светлую любовь.

Гороскоп 2019: что спрогнозировано Овнам, Весам, Девам, Козерогам и Скорпионам

Овен - гороскоп на 22 октября 2019

Овнам грозит "удар" по самочувствию - есть угроза неожиданно травмироваться физически или психически. В этот день гороскоп 2019 советует придерживаться позиции: "Спокойствие - только спокойствие" и отказаться от потенциально опасных дел.

Возможно, придется решать чужие проблемы. Неблагоприятный день для крупных покупок и разговоров по душам с человеком, с которым не были пройдены "огонь, вода и медные трубы".

Весы - гороскоп на завтра

Весам грозит участие в жестких спорах. Необходимо тщательно взвешивать все, что хочется сказать. Можно попытаться сгладить острые углы - гороскоп 2019 порекомендовал использовать юмор.

Нельзя работать спустя рукава - стоит поискать стимул для того, чтобы дело горело в руках. Благоприятный день, чтобы завершить давно начатые дела. Не лучшее время, чтобы раскошеливаться.

Гороскоп на 2019 Дева

Девы могут получить неожиданный "удар" по здоровью. Одной из причин ухудшения самочувствия может стать слишком активная трудовая деятельность. Возможно, пора угомониться - гороскоп 2019 рекомендует хорошенько отдохнуть.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог объяснила, как преодолеть препятствияЕсть вероятность трудностей, для решения которых придется обратиться за помощью. Неплохой день для культурного отдыха в хорошей компании и обновления образа.

Козерог - гороскоп на 22 октября 2019

Козерогам нужно быть предельно внимательными, выполняя дела, которые, кажется, они делали уже тысячи раз - можно допустить серьезные ошибки. Необходимо идти к цели, несмотря на мелкие неприятности - в таком случае гороскоп на завтра сулит триумф.

Отношения, которые кажутся чемоданом без ручки, лучше без сожаления рвать. Многих конфликтом можно избежать, если быть более мягкими.

Скорпион - гороскоп на завтра

Скорпионы могут познакомиться с приятными людьми, есть вероятность начала серьезного романа. День может быть очень светлым - гороскоп 2019 рекомендует провести вторник в окружении как можно большего количества людей.

Нельзя терять бдительность. Можно порадовать себя приятной покупкой. Стоит поберечь здоровье - потеплее одеваться и обходить десятой людей, сопливых людей.  

Напомним, в гороскопе на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорится, что Овнам грозят суды, Весам и Козерогам - потеря работы, Девам - сложности в переговорах, а Скорпионам необходимо остерегаться опасности во время путешествий.

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