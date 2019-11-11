Бурный роман, повышение: кому гороскоп на завтра сулит встряску

Рыбы могут закрутить бурный роман / Reuters

Во вторник, 12 ноября (будет полнолуние 2019), самые запоминающиеся события звезды прочат Овнам, Львам и Рыбам. Овнам и Львам светит повышение, а Рыбам - бурный роман.

Тельцам придется поберечь себя, иначе - возможны травмы. Гороскоп на завтра предупредил, что боль может быть сильной.

Гороскоп на 12 ноября 2019: кому ждать повышение, а кому опасаться травм

Овен - гороскоп на завтра

Из-за возможного повышения возможны новые проблемы. Нужно предельно внимательно относиться к своему внешнему виду, к тому, что вы говорите. Напористость в отношениях может навредить, а в работе - применяйте, не стесняйтесь.

Телец - гороскоп на 12 ноября 2019

Берегите себя - откажитесь от непосильной ноши, будьте внимательны во время выполнения потенциально опасной работы и при использовании инструментов, разной техники. В полнолуние 2019 не дайте негативным эмоциям шанса захлестнуть себя. Есть шанс "нащупать" выгодное дело. Опасайтесь лицемеров.

Лев - гороскоп на завтра

Помните, если хотите рассмешить Бога - расскажите ему о своих планах - не распространяйтесь относительно того, что еще точно не решено. Болезни могут просто испариться, главное - быть на позитиве. Побалуйте себя вечером чем-то непривычным.

Рыбы - гороскоп на 12 ноября 2019

Стрела может поразить не только ваше сердце, но и сердце того человека, который запал вам в душу. Не бросайтесь на шею, но и не сильно "морозьтесь". Гороскоп 2019 посоветовал воспользоваться шансом на бурный роман, возможно, другой такой больше и не выпадет. Дела могут начать "буксовать", вероятны неожиданные проблемы и конфликты - держитесь, все пройдет.

Напомним, в гороскопе на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака Овнам прогнозировались открытые противостояния, Тельцам звезды сулили повышенную травмоопасность, Львам - везение в любви, а Рыбам - фарт в учебе.