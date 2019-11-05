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"Останется у разбитого корыта": астролог составил прогноз для главы УПЦ МП

5 ноября 2019, 06:25

Влад Росс рассказал, сколько проживет митрополит Онуфрий.

Онуфрий
Астролог рассказал, через сколько лет приходов УПЦ МП может не остаться / УНИАН

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий 5 ноября отмечает свой 75-ый день рождения. Его гороскоп, в первую очередь, указывает на то, что этот человек – большой консерватор и противник новшеств. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"В гороскопе митрополита Онуфрия Луна в соединении с Сатурном в Раке. А это является признаком большого консерватора, любителя старины", – отметил астролог.

По словам Росса, эта особенность существенно мешает митрополиту в жизни

"Вместо того, чтобы возглавить украинскую церковь, приняв волевое решение, на которое он, безусловно, способен, ведь он – Скорпион, митрополит Онуфрий, в итоге, может остаться "у разбитого корыта". Поскольку, если ничего не предпринимать, скоро, лет через 20, все приходы перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ)", – считает Влад Росс.

Кроме того, по мнению эксперта, консерватизм – весьма неуместное качество в эпоху Водолея, то есть эпоху творчества и новаций.

"Консерватор-митрополит не сможет перестроить церковь, которую возглавляет, не сможет подстроиться под новые реалии Луна и Сатурн в гороскопе митрополита – в Раке, а Рак – это знак традиционности, консерватизма. Онуфрий должен жить долго, в отличие от патриарха Кирилла, однако за время его пребывания во главе УПЦ МП никаких благоприятных изменений для церкви не произойдет. Он будет тормозить перемены, потому период застоя будет продолжаться", – убежден астролог.

Однако, по словам Росса, звезды говорят, что митрополит Онуфрий – истинный верующий.

"Онуфрий – действительно человек веры и церкви. Он рожден с большой верой, глубоко эмоционально переживает все, что касается веры и церкви. Он занимает этот "пост" не ради денег. Он – очень убежденный человек, и эти убеждения никто не способен поменять", – отметил Влад Росс.

По прогнозу астролога, в ближайший год митрополита Онуфрия ждет спокойная и размеренная жизнь.

"В это время не должно быть никаких больших гонений, скандалов, раскола и конфликтов внутри УПЦ МП. Не будет и других сложных ситуаций непосредственно у Онуфрия", – считает Росс.

Кроме того, астролог убежден, что митрополит Онуфрий является священнослужителем уже не в первой инкарнации.

"В предыдущей инкарнации он тоже был связан с религией, культом, а еще – с Тибетом. Вероятнее всего, он происходил из Тибета. В его гороскопе проявлена Белая Луна – ангел-хранитель, светлые ангельские чувства. То есть с предыдущей инкарнации он шел путем света. Так что он – светлый, очень умный, эрудированный и начитанный человек. Светлая голова, острый ум, очень верующий. Но – слишком уж большой консерватор", – отметил Росс.

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