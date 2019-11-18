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Рождение любви: кому гороскоп на 18 ноября 2019 прочит незабываемое свидание

18 ноября 2019, 08:49

Сегодня одиноким Близнецам звезды сулят тесное общение с приятнейшим человеком.

Тельцам 18 ноября 2019 светит незабываемое свидание - Гороскоп на 2019
Тельцы 18 ноября могут пойти на свидание, и оно окажется незабываемым / УНИАН

В жизни Тельцов, Близнецов и Раков в понедельник, 18 ноября, будет преобладать любовная тематика. В сердцах Тельцов и Близнецов может появиться теплое чувство - гороскоп на сегодня прогнозирует Тельцам незабываемое свидание.

Ракам рекомендуется взглянуть со стороны на свои отношения с противоположным полом и придумать, как добавить в жизнь яркие краски.

Гороскоп на 18 ноября 2019: в чьем сердце сегодня может родиться любовь

Телец

Гороскоп на сегодня предлагает продумать свидание до мелочей и открыть душу для новых чувств. Не допускайте халатности в работе - может хорошенько "влететь" от начальства. Старайтесь хватать все новое на лету и не отставать от коллег, в противном случае - можно потерять место.

Близнецы

Одинокие Близнецы - не откладывайте любезности на лучшие времена - гороскоп на 18 ноября 2019 прогнозирует шанс исправить досадное недоразумение и оказаться в объятиях приятнейшего человека.

Читайте такжеГороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетовСтоит оглянуться по сторонам и присмотреться не только к потенциальному возлюбленному/возлюбленной, но и подыскать сторонников для реализации рабочих планов - надежное плечо никогда не помешает.

Рак

Взгляните на себя в зеркало - гороскоп на сегодня настоятельно рекомендует перестать прятать свою сексуальность под тусклыми нарядами. Яркий наряд, "боевой раскрас" - и у вашей "цели" не будет шанса увильнуть от ваших объятий. Перед тем, как кардинально менять образ, - продумайте все до мелочей.

Перестаньте заниматься самоедством и не переживайте, если что-то не получилось, возможно, поставленная вами цель была недосягаема.

Ранее стало известно, что гороскоп на ноябрь 2019 напророчил Ракам конфликтные ситуации с шефами, Близнецам - фарт в отношениях с противоположным полом, а Тельцам - сложности в работе.

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Сейчас вы просматриваете новость «Рождение любви: кому гороскоп на 18 ноября 2019 прочит незабываемое свидание». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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