Астролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждого

Астролог рассказал, от каких знаков Зодиака нужно держаться подальше

У каждого знака Зодиака есть свой "знак смерти", коим является восьмой знак по счету. С людьми, родившимися под "знаком смерти", складываются очень нелегкие или даже фатальные отношения: 8-ой знак становится опасным конкурентом, просто противопоказан как спутник жизни, а, если кто-то из родителей или детей рожден по отношению к кому-то в семье под 8-ым знаком, то отношения между ними будут невероятно сложными.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Например, у Хиллари Клинтон, родившейся под знаком Скорпиона, восьмой знак по счету от Скорпиона – Близнецы. Именно под этим знаком родился Дональд Трамп, который "похоронил" Хиллари Клинтон на последних президентских выборах в Соединенных Штатах Америки, "похоронил" ее политическую карьеру на тот момент", – объяснил астролог.

Читайте также"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолунияТаким образом, по словам Росса, "знак смерти", который действует пагубно и разрушительно, который способен уничтожить, у Овнов – Скорпион, у Тельца – Стрелец, у Близнецов – Козерог, у Рака – Водолей, у Льва – Рыбы, у Девы – Овен, у Весов – Телец, у Скорпиона – Близнецы, у Стрельца – Рак, у Козерога – Лев, у Водолея – Дева, у Рыб – Весы.

Если же говорить о том, с какими знаками Зодиака у каждого из знаков складываются хорошие отношения, то, прежде всего, стоит отметить, что всегда прекрасно между собой ладят представители одной стихии, считает Росс.

"Так, например, представители стихии Огня – Овен, Лев и Стрелец – все друг другу отлично подходят для брака, партнерства, дружбы, бизнес-отношений. Точно так же всегда найдут легко общий язык между собой представители земной стихии: Телец, Дева и Козерог. Представители стихии Воздух – Близнецы, Весы и Водолей – тоже всегда образуют отличный тандем, и между ними будет царить взаимопонимание. Так и представители стихии Воды, то есть Рак, Скорпион и Рыбы, тоже всегда будут в отличных взаимоотношениях", – рассказал астролог.

Кроме того, по его словам, знаки водного тригона прекрасно ладят со знаками земного тригона, а три "воздушные" знака отлично взаимодействуют с тремя "огненными".

"Если мы говорим, например, о знаках Воздуха, то они, в принципе, нейтрально или индифферентно взаимодействуют со знаками Воды и Земли, кроме 8-ых роковых знаков", – добавил Влад Росс.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеОднако проблемными для каждого будут не только 8-ые знаки, предупреждает Росс. У каждого есть еще пара знаков, с которыми будет сложно найти общий язык, выстроить гармоничное партнерство или создать счастливый брак.

Водолеям, помимо "знака смерти" – Девы, всегда очень сложно найти общий язык со Скорпионом и Тельцом.

Рыбы, помимо "знака смерти" – Весы, плохо складываются отношения с Близнецами и Стрельцами.

Козероги, у которых "знак смерти" – Лев, никогда не договорятся также с Овном и Весами.

У Стрельцов "знак смерти" – Рак, а также напряженные отношения будут между Стрельцом и Девой, а также Стрельцом и Рыбами.

Скорпионам сложно договориться со Львами и Водолеями, плюс "знак смерти" – Близнецы.

Весам практически невозможно найти общий язык с Раком и Козерогом, и 8-й знак – Телец.

Дева не договорится с Близнецами и Стрельцом, о партнерстве и браке вообще говорить излишне. Плюс 8-ой знак – Овен.

Читайте такжеСкандалисты и склочники: астролог назвал наиболее конфликтные знаки ЗодиакаЛев не сумеет выстроить гармоничные отношения со Скорпионом и Тельцом, а также со "знаком смерти" – Рыбами.

Раку лучше не создавать тандемов с Весами и Овнами. Плюс – держаться подальше от 8-го знака, то есть Водолея.

Близнецы едва ли когда-нибудь достигнут взаимопонимания и добьются плодотворного сотрудничества с Девой и Рыбами. И, естественно, им стоит избегать союзов с 8-ым знаком – Козерогом.

Телец не достигнет взаимопонимания со Львом и Водолеем, и просто противопоказаны для него Стрельцы, как "знак смерти".

Овен вряд ли договорится с Раком и Козерогом, а также с 8-ым знаком – Скорпионом.

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