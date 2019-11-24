"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолуния

В новолуние 2019 людей может косить смерть, предупредил Влад Росс / Скриншот

На будущей неделе с 25 по 30 ноября можно приступать к регистрации фирм, подписывать соглашения - дела будут ладиться, прогнозируется бурный рост, возможны новые источники доходов.

В новолуние в ноябре 2019 - 26 числа - люди могут умирать просто "косяками", рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Эксперт добавил, что с 26 ноября можно построить прочные отношения, конец этого месяца - чудесное время для бракосочетания. По его словам, в целом, 26-30 число, - очень благоприятные дни.

Росс также сказал, что с 27 ноября может открыться много интересных возможностей, в частности, финансовых. Астролог предупредил, что в это время могут прийти новые идеи, возможно озарение, вещие сны, необходимо обращать внимание на приметы.

Ранее Влад Росс поделился прогнозом на январь 2020 года. Эксперт предупредил, что после соединение Сатурна и Плутона возможна глобальная катастрофа и может начаться мировая холодная война.