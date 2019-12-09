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Каким будет для Украины 2020 год: прогноз астролога

Людмила Халанская

астролог

9 декабря 2019, 06:28

В 2020 году начнется процесс официального возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины и закрепление этого процесса в соответствующих документах.

гороскоп, планеты, астрология
Астролог рассказала, чего ждать Украине в 2020 году

Если говорить об общей астрологической ситуации, то наиболее значимым в 2020 году будет соединение Юпитера и Плутона в Козероге. Такое соединение, как правило, влечет за собой существенные политические и социальные перемены в мире. Это могут быть не самые безболезненные, но необходимые для дальнейшего развития цивилизации перемены, учитывая, что в начале года еще одна планета – Сатурн – также попадет в соединение с Плутоном.

Соединение двух таких серьезных, радикально меняющих жизнь астрологических игроков, как Сатурн и Плутон, не пройдет бесследно: нас ожидает длительный период важных исторических процессов, которые коснутся нескольких государств, а также всемирных организаций и объединений.

2020 год можно назвать годом нового отсчета и начала новых циклов мировой истории.

Читайте также"Первая победа Зеленского над Путиным": астролог оценил дату встречи нормандской четверкиЭти процессы затронут в том числе и Украину, так как именно в Козероге начинается наш гороскоп, и оба указанных соединения, а также ряд других сформируют значимые для Украины события.

2020 год обещает стать очень важным для нашего государства. О чем свидетельствует Юпитер, который весь год будет идти по первому дому гороскопа Украины, акцентируя внимание на значимости этого года для нашей страны.

С начала года и до середины весны, а затем еще раз в конце 2020 года Плутон составит долгосрочный гармоничный аспект с Марсом Украины, что сулит гарантированные благоприятные сдвиги после длительного периода бездействия. Марс впервые за много лет начнет проявлять себя в нашем гороскопе, а Марс – это решительные действия, достижение целей, активность и энергия.

На два зимних месяца в начале года к Плутону присоединится и Сатурн, который также составит сильный гармоничный аспект с Марсом Украины. Это даст возможность отрегулировать, регламентировать, официально узаконить важные для государства положения и нормы, поскольку Сатурн – это закон и порядок.

Также значимым станет соединение в начале весны транзитного Сатурна с натальным Сатурном Украины. Это – наиболее ожидаемое и желанное для нас астрологическое событие, которое знаменует собой завершение целого этапа жизни государства и начало нового цикла развития. То есть 2020 год станет первым в процессе необходимых системных преобразований, которые обозначились к моменту завершения цикла Сатурна. Можем ожидать, что все вопросы, на которые пока нет ответа, все нерешенные проблемы, стоящие перед нами сейчас, войдут в повестку дня на ближайшие годы. Весенний транзит Сатурна запустит реализацию этой многолетней программы.  

Читайте такжеАстролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждогоНужно признать, что весна следующего года, особенно ее начало, подарит много гармоничных и действенных аспектов, которые существенно продвинут Украину на трудном пути перемен. 2020 год будет щедр на благоприятные для нашей страны аспекты.

Одним из таких аспектов станет трин транзитного Нептуна к Плутону Украины, который будет способствовать дальнейшему формированию идеологии, правильных, нужных и полезных для жизни государства идей и представлений. Мы находимся приблизительно в середине исторического пути трансформации взглядов и представлений о том, к чему нам стремиться, какие пути достижения целей избрать, каким должно быть государство Украина, что нам мешает на нашем пути и как нам от этого избавиться. Трин Нептуна к Плутону направит в позитивное русло наши идеологические изыскания.

Поскольку основным в гороскопе Украины в 2020 году будет аспект соединения транзитного Сатурна с натальным, любые процессы, касающиеся власти и правопорядка, станут очень актуальными. Речь идет как о закреплении, урегулировании существующей системы: более четкая регламентация, упорядочивание работы Верховной Рады, Кабмина, Офиса Президента, – так и о новых формах или правилах исполнительной и законодательной власти: объявленные ранее (но не внезапные, не внеочередные) выборы, важные изменения в структурах и регламентах, нормативных актах и прочее.

Вообще, все, что касается официальных организаций, законов, органов управления, правоустанавливающих документов – все это будет главной темой наступающего 2020 года для Украины.

Коснется это и статусов, в частности, статуса оккупированных территорий – в 2020 году начнется процесс официального возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины и закрепление этого процесса в соответствующих документах.

Читайте такжеАстролог назвал топ-3 самых жестоких и самых гуманных знака ЗодиакаТак как наиболее влиятельным в наступающем году для всех нас будет знак Козерога, говорить о каких-то принципиально новых, неожиданных, непредсказуемых процессах в Украине в 2020 году оснований нет: все останется в том виде и качестве, которое мы уже имеем, ничего нового не ожидается. Козерог – консерватор. Он лишь закрепляет и регулирует уже существующие формы и системы. Но никак не способствует возникновению новых. Также он не дает проявиться никаким протестным, революционным движениям. Поэтому 2020 год не станет протестным для Украины, нового Майдана не случится.

Что касается отношений Украины с Западом, в том числе с США, то и здесь никаких сюрпризов или новшеств не ожидается – все продолжится в тех же рамках, в которых находятся наши внешнеполитические отношения на сегодняшний день. Во всяком случае, на расширение сотрудничества нам надеяться не следует – Сатурн, скорее, может ужесточить и даже несколько ограничить наши возможности, чем способствовать их развитию.

Словом, Сатурн с Козерогом как бы консервируют, сохраняют тот статус и такое положение вещей для Украины, которые мы имеем к окончанию 2019 года. Сюрпризов в 2020 году не ожидается. Возможны только упорядочивания, регламентация и официальное документальное оформление уже существующих или начатых ранее процессов.  

В любом случае, 2020-ый станет важным и значимым для Украины годом. Нам ни в коем случае нельзя упускать это время, ведь благоприятный для решительных действий период продлится лишь до начала 2021 года включительно, а потом ситуация изменится.

В 2022 году начнется новое противостояние народа и власти. Кровавых событий не будет, бояться нам не нужно. Однако бояться надо тем, кто не хочет меняться, кто всеми силами держится за старую систему – именно против них и будет направлен народный гнев.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда
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