Правильный день: астролог рассказал, когда нужно отмечать Рождество

Астролог объяснил, когда украинцам лучше праздновать Рождество / dnepr.comments.ua

В Украине вновь заговорили о возможности переноса празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. И в ПЦУ не против такого переноса. Да и, с точки зрения астрологии, 25 декабря – это правильный день для празднования Рождества. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Земля подходит к Солнцу на самое близкое расстояние именно 25 декабря. Ранее считалось, что именно в этот день рождается Спаситель мира, в это время рождается новое Солнце, и именно после 25 декабря прибавляется солнечный день. То есть с точки зрения астрологии и астрономии, 25 декабря – более правильный для празднования день", – объяснил Росс.

"Кроме того, в этот день Солнце входит в 4-ый градус Козерога, символ которого церковная лампа, которая светит, и два ключа – золотой и серебряный скрещены", – добавил астролог.

По мнению Влада Росса, если Украина начнет праздновать Рождество 25 декабря, тогда и все остальные праздники встанут на свои места.

Читайте такжеЕпифаний рассказал, думают ли в ПЦУ о переносе Рождества"Так, Ивана Купала будет 22 июня – день летнего солнцестояния, когда ночь самая короткая. А то сейчас 7 июля не понятно, что и зачем мы празднуем. Ведь в это время день уже начал уменьшаться, а ночь – увеличиваться. Тогда и Пасха встанет на свое место и будет выпадать на первое воскресенье после полнолуния во второй половине марта или в начале апреля, то есть немного раньше", – рассказал Росс.

Астролога вовсе не удивил тот факт, что глава ПЦУ митрополит Епифаний поддерживает идею о переносе празднования Рождества.

"Епифаний – Водолей. А Водолеи – всегда большие новаторы и реформаторы. Потому Епифаний с охотой смотрит на новшества относительно праздников", – объяснил Влад Росс.

Так что, по мнению Росса, будет неплохо, если украинская церковь перейдет на новый стиль, потому что он наиболее благоприятен, с точки зрения звезд и циклов планет.

Однако при этом астролог считает, что выходными нужно оставить и 25 декабря, и 7 января.

"Для Украины будет прекрасно, если "красное число" будет и 25 декабря, и 7 января. Посмотрите на Беларусь, где так и есть. Чем мы хуже Беларуси? В Беларуси, как и в Украине, много и католиков, и православных. Да, нам стоит отмечать Рождество 25 декабря, по новому стилю, так сказать. Но не нужно забывать о православных УПЦ МП и старообрядцах – нужно оставить праздничным и 7 января, просто сместив акцент на другую дату", – подытожил Росс.

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