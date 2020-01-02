Астролог предупредил о пике разных неприятностей в январе 2020: названы даты

В январе 2020 пик неприятностей ожидается 9-11 числа, предупредил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс предупредил, что в 2020 году январь будет самым сложным месяцем, пик неприятностей ожидается 9-11 числа.

Разнообразные неприятности будут обусловлены лунным затмением (произойдет 10 января) и соединением Сатурна и Плутона, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что в январе возможны катастрофичные ситуации, с 5 по 19 число будет катастрофический период.

"…Я бы не просто не советовал, а запретил бы всем отправляться в дальние путешествия в страны Ближнего Востока. Особенно - в Египет и Израиль", - добавил Росс.

Астролог отметил, что, согласно некоторым пророчествам, в 2020-м в Израиле, в Египет, Иране и Ливии возможны взрывоопасные ситуации.

"Там может разразиться ужасающий конфликт… Не исключено, что это будут масштабные теракты с участием ИГИЛ", - предупредил эксперт.

Напомним, Влад Росс предупреждал, что в январе 2020 года может начаться мировая холодная война, Земле грозит глобальная катастрофа, а Америка может замерзнуть.