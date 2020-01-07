Гороскоп на 8 января всех знаков Зодиака: кому ждать предложения руки и сердца

Гороскоп на 8 января 2020 года пророчит признание в любви / Фото Pixaby

В среду, 8 января, Луна будет расти. Гороскоп обещает, что день будет удачным практически для всех знаков зодиака. Звезды говорят, что Девы и Овны получат повышение, а Раки увидят вещий сон.

Что пророчит гороскоп на 2020 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 января 2020 года – Водолей

Будьте внимательны к тому, что вам говорят – информация может быть фейковой. Завтра вы сможете решить важную проблему, для этого нужно прислушаться к интуиции и попросить о помощи.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Близнецы получат приглашение на светское мероприятие. Там можно будет завести новые знакомства и круто изменить свою жизнь. Звезды советуют урегулировать все конфликты и помириться со всеми, с кем испортились отношения.

Гороскоп на 8 января – Весы

Представителей знака настигнет прошлое – это может быть старая любовь, давняя проблема или давно забытый проект. Звезды советуют не пускаться в авантюры, иначе есть риск потерять деньги.

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Гороскоп на 8 января 2020 года – Дева

Для Дев завтра откроются все двери – можно получить повышение, попасть на телевидение или покроить всех ораторскими талантами. У представителей этого знака зодиака настало удачное время романтических встреч и бракосочетания.

Гороскоп на завтра – Телец

Первая половина дня готовит испытания – их нужно преодолеть и выйти победителем. Многим Тельцам звезды сулят новый жизненный этап – собственный бизнес или новую любовь.

Гороскоп на 8 января – Козерог

Козерогов завтра посетит вдохновение – все творческие проекты обречены на успех. Всех, кто работает с людьми, ждет финансовая прибыль. В первой половине дня лучше унять свои порывы, приберегите силы на вечер.

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Гороскоп на 8 января – Скорпион

Звезды советуют заняться обустройством дома, добавить ему больше уюта и комфорта. Возможны серьезные перемены в личных отношениях – вас ждет признание в любви или даже предложение руки и сердца.

Гороскоп на завтра – Рак

День будет напряженным, а вечер готовит приятный сюрприз. Сны будут вещими, прислушайтесь к своей интуиции.

Гороскоп на 8 января 2020 года – Рыбы

Самое время наводить мосты дружбы с потенциальными партнерами – и в любви, и в бизнесе. Вы энергичны и полны сил, поэтому ловите удачу за хвост. Рыбы будут удачливы во всех начинаниях.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцов одолеют романтические порывы. День особенно удачен для встреч с любимыми. Кроме того, представителей знака ждет финансовый успех в каком-то деле, которое на первый взгляд казалось очень рискованным.

Гороскоп на 8 января 2020 года - Овен

В первый, по сути, полноценный рабочий день после новогодних и рождественских праздников Овны будут полны энергии, сил и готовности штурмовать карьерную лестницу. Звезды обещают, что у представителей знака все получится – начальство благоволит, деньги польются рекой.

Гороскоп на 8 января – Лев

Львам можно смело отправляться по магазинам – все покупки будут удачными. Если забредете на какое-то мероприятие, станете звездой вечера. Главное – держать язык за зубами и не болтать лишнего.

Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом на 2020 год всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что лузерами 2020-го будут Стрельцы, Раки, Близнецы и Весы, а счастливчиками - Девы, Овны, Козероги и Тельцы.