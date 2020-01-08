Богатство и достаток целый год: астролог назвала фаворитов 2020-го

Астролог советует много общаться, заводить знакомства и учиться чему-то новому / sunmag.me

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, по Ведическому календарю Весы – это знак для людей, рожденных с 15 октября по 14 ноября (Солнце в этот период находится в знаке Весов), а также во время –13.29 – 15:28.

Как рассказала она Главреду, для Весов транзитный Юпитер принесет благо в 3-й дом, делая акцент на желании узнавать что-то новое в многочисленных поездках, возможность приобретать/восстанавливать (влияние Кету) и развивать новые навыки и умения. Отношения с братьями и сестрами могут улучшиться, после 3-х летнего перерыва и влияния Сатурна. Могут обнаружиться родственники, о которых никто раньше не знал.

Она пояснила, что человеку приходится много общаться, заводить знакомства, чему-то учиться или учить других. Иногда в этот период начинают изучать иностранные языки. Это может быть вынужденная ситуация в связи с командировкой за границу или в связи с необходимостью общаться с иностранцами.

"К владельцу гороскопа будет приходить нужная информация через самых разных людей, стоит только ему озвучить то, какую область информации ему необходимо получить. Это хороший год для людей интеллектуального труда, переводчиков, посредников. При хороших аспектов удача сопутствует родственникам владельца гороскопа (братьям, сёстрам). Сам хозяин гороскопа может рассчитывать на поддержку или помощь кого-то из близких людей", - отметила эксперт.

Она также сообщила, что Сатурн и Плутон будут влиять на 4-й дом, а Сатурн также на 6-й, 10-й и 1-й дома.

Будет большая вероятность изменения места жительства или же улучшения жилищных условий.

Многие решат усовершенствовать свое место работы.

Возможность приобрести недвижимость и машину многократно увеличивается.

Затруднения с продажей старого дома теперь наконец преодолены.

Благоприятный год для домашних и семейных дел. Человек старается улучшить своё жильё. За двенадцать лет - это самое благоприятное время для покупки недвижимости. Предоставляется возможность стать родоначальником или дом может стать основой бизнеса. Можно брать кредит или ссуду под строительство.

Транзит может указывать на покупку мебели и предметов для создания уюта в доме. Происходит расширение семьи: рождаются дети, в дом приходят невестки и зятья.

Родители могут стать известными или влиятельными людьми.

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Ведический астролог предупредила о негативных аспектах для Весов:

Контактов будет много, не все они будут успешными, нужными и благоприятными.

Обман, утечка ценной информации, близкие люди подводят в самый неподходящий момент.

Есть большая вероятность неожиданных ссор и непонимания.

Возрастает опасность, связанная с родственниками. Кто-нибудь из ближайшего окружения человека может попасть в неприятную ситуацию, или несчастный случай.

Негативные аспекты указывают на неприятности в делах 4-го Дома. Материальные потери могут быть связаны с ремонтом, который потребует больших расходов, чем предполагалось.

Порча имущества или грабёж, наводнение, пожар. Кто-то из членов семьи может растратить деньги, предназначенные для крупных семейных покупок.

Может резко возрасти цена на жильё, и покупка недвижимости будет неосуществима.

Возможное изменение места жительства. Трудности в домашней жизни. Очень рекомендуется оформить страховку на свое имущество.

Стоит обратить внимание на здоровье родителей, особенно матери, возможен несчастный случай. Есть вероятность вынужденной перемены места жительства или эмиграция.

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