Когда ждать встречи с любовью всей своей жизни: астролог назвал дату

Астролог спрогнозировал, что с 13 января 2020-го можно встретить любовь всей своей жизни / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что на следующей неделе - 13-19 января - с 13 числа начнутся дни счастья и любви.

С 13 января можно встретить любовь всей своей жизни, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, влюбленность, которая зародилась 13-15 января, может перерасти во что-то большее.

Астролог добавил, что это время отлично подходит для того, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Росс добавил, что с 16 января начнется период, благоприятный для важных решений и дел, для покупок и коммерции. "Благоприятный период продлится до 22 января, потому лучше запланируйте важные сделки, встречи и покупки на эти дни", - сказал эксперт.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на январь 2020 для всех знаков Зодиака и предупредил, что лузером №1 будет Рак. Эксперт предупреждал, что Ракам грозит масса сложных ситуаций.