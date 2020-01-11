Богатство и лавры победителей: астролог назвала счастливчиков января 2020 года

В январе можно достичь заоблачных высот, не прилагая больших усилий, утверждает астролог.
Жизненной целью накшатры Пурва Ашадха является освобождение, а принципом – сохранение, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.
По ее словам – это каста учителей, священников, а ее нрав суровый и ужасающий.
"Их духовный путь освобождения связан с пониманием финальных ограничителей, тормозящих их духовное развитие. Такими блоками могут быть взаимоотношения, карьера, семья или друзья. Полученный жизненный опыт пригодится для распутывания духовных узлов. Все, что делает Пурва Ашадха, ведет к освобождению. У них есть стремление – очистить себя от кармических долгов", - рассказала она Главреду.
Астролог утверждает, что Пурва Ашадха обозначает раскрытие новых возможностей, проявление скрытых способностей и развитие наиболее ценных качеств человека. Смысл жизни может неожиданно раскрыться, сокрытые знания обнажиться и интуитивные таланты проявяться острее. Созвездие Пурва Ашадхи напоминает корзину. Когда мы кладем какие-то вещи в корзину, они там сохраняются раздельно. Так и человек, реализуя какие-то таланты, складирует их, не всегда потом используя.
"Люди Пурва Ашадхи могут раскрывать эти таланты. Они рождаются уже с определенными кармическими привязанностями. Они имеют способность разрешать эти кармические завязки. Если только они хотят.Сила - воодушевлять, давать энергию, распространение славы, приводить в действие. Они постоянно заряжают себя и других, люди Пурва Ашадхи обладают силой, заставляющую все работать. Чтобы быть хорошими лидерами, нужно обладать определенными качествами - у них мощная способность связывать, формировать связи между другими людьми", - пояснила ведический астролог.
Она также подчеркнула, что обычно люди Пурва Ашадхи получают то, что хотят. Ее символом является веер, сито и бивень слона.
Астролог обратила внимание на то, что божеством Пурва Ашадхи является Богиня космических вод Апас. Поэтому накшатра связана с водными просторами, с потенциалом давать, проливать дожди.
"Апас" переводится как "вода". Это очень красивый элемент, он одновременно обладает способностью быть очень мягким, и в то же время разрушающим. Богиня воды, указывает на трансформирующую природу этой накшатры. Апас имеет дело с водой в чем-либо, с эмоциями, которые сдержаны или подавлены и не могут проявиться. Апас отличается от Варуны - Бога океанов тем, что Апас, будучи водой в сосуде, духовно находится в ловушке материального мира, в то время как Варуна свободно течет. Вода Апаса, являясь чистой по своей природе, может легко загрязниться. Расположенные здесь планеты также легко поддаются влиянию. Содержание ее в чистоте и обеспечение ее беспрерывного потока создает эмоциональный баланс. Вода сохраняется в чистоте посредством правильных мыслей, действий и системы питания", - отметила собеседник.
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По ее словам, Пурва Ашадха находится под управлением двух гуру (учителей) – Юпитера (управитель Стрельца) и Венеры (управитель Пурва Ашадхи). Это противостояние оказывает большое влияние на тех, чьи планеты находятся в Пурва Ашадхе - их могут затягивать разные идеи, которые будут либо запутывать их еще больше, либо же, наоборот, позволят увидеть обе стороны в спорах.
Кроме того, накшатра полностью расположена в Стрельце, поэтому Пурва Ашадха — это сила и чистота непосредственного, по-детски невинного ума, которая выражается через Юпитер в форме веры и любопытства.
Астролог выделила основные темы для людей накшатры Пурва Ашадха:
- Слава, богатство, благотворительность, притягательность, связь с водой – это их вторая сущность. Они могут иметь очень высокую духовность и очень сильную материальную сторону. Бывают моменты, когда они достигают высот, не прилагая больших усилий.
- Пурва Ашадха неуклонна в достижении цели, поэтому убеждена в том, что она не может проиграть. Поэтому им тяжело принять проигрыш и продолжают добиваться того, чего они хотят. Она способна выжидать в трудные времена и агрессивна, когда появляется шанс проявиться. В некотором смысле это застенчивая и чувствительная накшатра, которая умеет скрывать энтузиазм, напористость, энергичность и таланты от окружающего мира настолько, насколько это вообще возможно. Только преодолевая врожденную скрытность, она показывает себя настоящую.
- Люди Пурва Ашадхи очень независимые, они часто становятся примером для других. Иногда они настолько устремлены к своему результату, что глупо себя ведут, потому что не думают о последствиях. Даже скромный жизненный опыт не мешает им достигать высот.
- Качества Венеры и Юпитера делают из них учителей высокого уровня. У них есть способность – убеждать других следовать их путем благодаря своей глубокой философской природе. По своей природе они преданные, мудрые. Могут достигать славы, харизматичны, способны влиять на массы. У них хорошая интуиция, философская натура, что дает победы, но может возникать и агрессия.
- Они часто обладают уникальным взглядом на вещи, в их присутствии начинаешь понимать, что жизнь, в конце концов, не так уж плоха. Пурва Ашадха ассоциируется с радостью бытия. Они проживают каждый момент времени "по полной", не заботясь о прошлом или будущем. Они хотят жить хорошо и пытаются улучшить свои жизненные обстоятельства. Часто это их главная забота.
- Они блестящи в спорах и дебатах, т.к. в споре у них есть сила победить любого силой своей бескомпромиссности, прямоты и решимости. Кроме того, это присуще в целом Стрельцам – прямолинейность и такая непоколебимость в утверждении тех принципов, в которые они сами верят. И за это их считают слишком открытыми, слишком прямолинейными и напористыми.
- Люди Пурва Ашадхи очень креативны и у них много талантов. Если опустить бриллиант в воду, то его не будет видно. Чтобы увидеть этот бриллиант, надо потрясти стакан. Точно также им нужно раскрывать свои таланты, новые способности и возможности.Т.к. талантов у них очень много, одно может провоцировать другое.
- У них в жизни достаточно много препятствий, и подобно тому, как отломанный бивень слона отрастает, они стараются очиститься, закрыть свои кармические долги и выполнить всю работу, которая им предназначена.
Накшатра Пурва Ашадха: астролог рассказала, чего опасаться
- Гордыня, упрямство, эго, чрезмерно экспансивный характер: - после множества побед и выигрышей могут стать очень эгоистичными, считают, что им все подвластно; - очень упрямы, не слушают ничьих советов и делают только то, что хотят. Но при этом эгоистичность и ориентированность на себя помогает им достичь цели. Именно поэтому она часто ассоциируется с войной, которая приносит разрушение, горе и сожаление.
- Они независимы, им трудно подчиняться кому бы то ни было. Они окружены большим количеством друзей, которые поддерживают их порывы, их устремления.
- Пурва Ашадху совершенно не отпугивают препятствия, и она не размышляет над неудачами. Иногда это можно рассматривать как негативное качество, в том смысле, что она редко учится на своих ошибках. Простодушие Пурва Ашадхи, которая действует, не задумываясь о последствиях и результатах, делает ее опасной. Это взрывная натура, которой трудно себя контролировать, если уж она вспыхнула. И ее не остановить, даже если она поняла тщетность своих усилий.
- Проблемы с кровью, почками, коленями, бедрами, болезни половых органов, простуды, легкие, ревматизм.
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Астролог также назвала основные положительные и отрицательные аспекты для людей накшатры Пурва Ашадха:
Благоприятно:
Противостояние врагам и оппозиции наряду с примирением и прощением.
Решение задач, которые требуют храбрости. Занятие сильной позиции. Можно хвастаться;
Улаживание долговых дел.
Вдохновение других к действиям на ментальном, духовном, эмоциональном или физических уровнях.
Приключения, включающие в себя исследования природы и занятия спортом.
Путешествия по воде, посещения мест, связанных с водой, все виды деятельности с ней связанные. Парусный спорт и другие виды спорта;
Деятельность, связанная с лошадьми. Сельскохозяйственная деятельность.
Актерская игра. Творческие начинания; Украшение себя или своего окружения.
Посещение древних мест, приобретение духовных и оккультных знаний, инициации.
Неблагоприятно:
Деятельность, требующая такта и дипломатичности.
Спокойные размышления.
Завершения дел, если только это не обещает улучшения будущего.
Не особенно хорошо для наземных путешествий.
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"Животное по Кама-сутре – Обезьяна. Самец обезьяны больше игрив в сексуальном плане, чем агрессивен. Пурва Ашадха активизируется в 7, 11, 15, 23, 29, 50, 59, 63, 71, 77, 88 лет", - добавила Костюк.
20-м лунным созвездием является Пурва Ашадха и оно будет соответствовать людям, рожденным с 27 декабря по 10 января.
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