Богатство и лавры победителей: астролог назвала счастливчиков января 2020 года

В январе можно достичь заоблачных высот, не прилагая больших усилий, утверждает астролог

Жизненной целью накшатры Пурва Ашадха является освобождение, а принципом – сохранение, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам – это каста учителей, священников, а ее нрав суровый и ужасающий.

"Их духовный путь освобождения связан с пониманием финальных ограничителей, тормозящих их духовное развитие. Такими блоками могут быть взаимоотношения, карьера, семья или друзья. Полученный жизненный опыт пригодится для распутывания духовных узлов. Все, что делает Пурва Ашадха, ведет к освобождению. У них есть стремление – очистить себя от кармических долгов", - рассказала она Главреду.

Астролог утверждает, что Пурва Ашадха обозначает раскрытие новых возможностей, проявление скрытых способностей и развитие наиболее ценных качеств человека. Смысл жизни может неожиданно раскрыться, сокрытые знания обнажиться и интуитивные таланты проявяться острее. Созвездие Пурва Ашадхи напоминает корзину. Когда мы кладем какие-то вещи в корзину, они там сохраняются раздельно. Так и человек, реализуя какие-то таланты, складирует их, не всегда потом используя.

"Люди Пурва Ашадхи могут раскрывать эти таланты. Они рождаются уже с определенными кармическими привязанностями. Они имеют способность разрешать эти кармические завязки. Если только они хотят.Сила - воодушевлять, давать энергию, распространение славы, приводить в действие. Они постоянно заряжают себя и других, люди Пурва Ашадхи обладают силой, заставляющую все работать. Чтобы быть хорошими лидерами, нужно обладать определенными качествами - у них мощная способность связывать, формировать связи между другими людьми", - пояснила ведический астролог.

Она также подчеркнула, что обычно люди Пурва Ашадхи получают то, что хотят. Ее символом является веер, сито и бивень слона.

Астролог обратила внимание на то, что божеством Пурва Ашадхи является Богиня космических вод Апас. Поэтому накшатра связана с водными просторами, с потенциалом давать, проливать дожди.

"Апас" переводится как "вода". Это очень красивый элемент, он одновременно обладает способностью быть очень мягким, и в то же время разрушающим. Богиня воды, указывает на трансформирующую природу этой накшатры. Апас имеет дело с водой в чем-либо, с эмоциями, которые сдержаны или подавлены и не могут проявиться. Апас отличается от Варуны - Бога океанов тем, что Апас, будучи водой в сосуде, духовно находится в ловушке материального мира, в то время как Варуна свободно течет. Вода Апаса, являясь чистой по своей природе, может легко загрязниться. Расположенные здесь планеты также легко поддаются влиянию. Содержание ее в чистоте и обеспечение ее беспрерывного потока создает эмоциональный баланс. Вода сохраняется в чистоте посредством правильных мыслей, действий и системы питания", - отметила собеседник.

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По ее словам, Пурва Ашадха находится под управлением двух гуру (учителей) – Юпитера (управитель Стрельца) и Венеры (управитель Пурва Ашадхи). Это противостояние оказывает большое влияние на тех, чьи планеты находятся в Пурва Ашадхе - их могут затягивать разные идеи, которые будут либо запутывать их еще больше, либо же, наоборот, позволят увидеть обе стороны в спорах.

Кроме того, накшатра полностью расположена в Стрельце, поэтому Пурва Ашадха — это сила и чистота непосредственного, по-детски невинного ума, которая выражается через Юпитер в форме веры и любопытства.

Астролог выделила основные темы для людей накшатры Пурва Ашадха:

Слава, богатство, благотворительность, притягательность, связь с водой – это их вторая сущность. Они могут иметь очень высокую духовность и очень сильную материальную сторону. Бывают моменты, когда они достигают высот, не прилагая больших усилий.

Пурва Ашадха неуклонна в достижении цели, поэтому убеждена в том, что она не может проиграть. Поэтому им тяжело принять проигрыш и продолжают добиваться того, чего они хотят. Она способна выжидать в трудные времена и агрессивна, когда появляется шанс проявиться. В некотором смысле это застенчивая и чувствительная накшатра, которая умеет скрывать энтузиазм, напористость, энергичность и таланты от окружающего мира настолько, насколько это вообще возможно. Только преодолевая врожденную скрытность, она показывает себя настоящую.

Люди Пурва Ашадхи очень независимые, они часто становятся примером для других. Иногда они настолько устремлены к своему результату, что глупо себя ведут, потому что не думают о последствиях. Даже скромный жизненный опыт не мешает им достигать высот.

Качества Венеры и Юпитера делают из них учителей высокого уровня. У них есть способность – убеждать других следовать их путем благодаря своей глубокой философской природе. По своей природе они преданные, мудрые. Могут достигать славы, харизматичны, способны влиять на массы. У них хорошая интуиция, философская натура, что дает победы, но может возникать и агрессия.

Они часто обладают уникальным взглядом на вещи, в их присутствии начинаешь понимать, что жизнь, в конце концов, не так уж плоха. Пурва Ашадха ассоциируется с радостью бытия. Они проживают каждый момент времени "по полной", не заботясь о прошлом или будущем. Они хотят жить хорошо и пытаются улучшить свои жизненные обстоятельства. Часто это их главная забота.

Они блестящи в спорах и дебатах, т.к. в споре у них есть сила победить любого силой своей бескомпромиссности, прямоты и решимости. Кроме того, это присуще в целом Стрельцам – прямолинейность и такая непоколебимость в утверждении тех принципов, в которые они сами верят. И за это их считают слишком открытыми, слишком прямолинейными и напористыми.

Люди Пурва Ашадхи очень креативны и у них много талантов. Если опустить бриллиант в воду, то его не будет видно. Чтобы увидеть этот бриллиант, надо потрясти стакан. Точно также им нужно раскрывать свои таланты, новые способности и возможности.Т.к. талантов у них очень много, одно может провоцировать другое.

У них в жизни достаточно много препятствий, и подобно тому, как отломанный бивень слона отрастает, они стараются очиститься, закрыть свои кармические долги и выполнить всю работу, которая им предназначена.

Накшатра Пурва Ашадха: астролог рассказала, чего опасаться

Гордыня, упрямство, эго, чрезмерно экспансивный характер: - после множества побед и выигрышей могут стать очень эгоистичными, считают, что им все подвластно; - очень упрямы, не слушают ничьих советов и делают только то, что хотят. Но при этом эгоистичность и ориентированность на себя помогает им достичь цели. Именно поэтому она часто ассоциируется с войной, которая приносит разрушение, горе и сожаление.

Они независимы, им трудно подчиняться кому бы то ни было. Они окружены большим количеством друзей, которые поддерживают их порывы, их устремления.

Пурва Ашадху совершенно не отпугивают препятствия, и она не размышляет над неудачами. Иногда это можно рассматривать как негативное качество, в том смысле, что она редко учится на своих ошибках. Простодушие Пурва Ашадхи, которая действует, не задумываясь о последствиях и результатах, делает ее опасной. Это взрывная натура, которой трудно себя контролировать, если уж она вспыхнула. И ее не остановить, даже если она поняла тщетность своих усилий.

Проблемы с кровью, почками, коленями, бедрами, болезни половых органов, простуды, легкие, ревматизм.

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Астролог также назвала основные положительные и отрицательные аспекты для людей накшатры Пурва Ашадха:

Благоприятно:

Противостояние врагам и оппозиции наряду с примирением и прощением.

Решение задач, которые требуют храбрости. Занятие сильной позиции. Можно хвастаться;

Улаживание долговых дел.

Вдохновение других к действиям на ментальном, духовном, эмоциональном или физических уровнях.

Приключения, включающие в себя исследования природы и занятия спортом.

Путешествия по воде, посещения мест, связанных с водой, все виды деятельности с ней связанные. Парусный спорт и другие виды спорта;

Деятельность, связанная с лошадьми. Сельскохозяйственная деятельность.

Актерская игра. Творческие начинания; Украшение себя или своего окружения.

Посещение древних мест, приобретение духовных и оккультных знаний, инициации.

Неблагоприятно:

Деятельность, требующая такта и дипломатичности.

Спокойные размышления.

Завершения дел, если только это не обещает улучшения будущего.

Не особенно хорошо для наземных путешествий.

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"Животное по Кама-сутре – Обезьяна. Самец обезьяны больше игрив в сексуальном плане, чем агрессивен. Пурва Ашадха активизируется в 7, 11, 15, 23, 29, 50, 59, 63, 71, 77, 88 лет", - добавила Костюк.

20-м лунным созвездием является Пурва Ашадха и оно будет соответствовать людям, рожденным с 27 декабря по 10 января.

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