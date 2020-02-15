"Станет мамочкой, родит много детей": что звезды сулят Maruv

Гороскоп Maruv - это гороскоп настоящей "жрицы любви" / 1+1

Украинская певица Maruv 15 февраля отмечает свой 28-ой день рождения. Судя по гороскопу певицы, ее артистическая судьба, по крайней мере, в нынешнем амплуа будет напоминать песню Валерия Меладзе "Самба белого мотылька", где поется о мотыльке, порхающем у пламени и, в итоге, сгорающем в нем. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Судьба Maruv – как вспышка, потому что в ее гороскопе ярко проявлены Уран и Нептун: она будет вспыхнет, всех очарует, будет гореть и жить ярко, наполнено, на всю катушку, но всего один день, то есть долго ее артистическая карьера не продлится. Много в жизни Maruv определил шанс и счастливый выигрыш", – отметил Росс.

По прогнозам астролога, певица будет успешна, на пике популярности, всего год-два, а дальше ее карьера пойдет на спад, и слава станет постепенно затухать.

Читайте также"Вишенка выпала": Maruv засветилась "писяющей в кустиках" на провокационном фото"Есть вероятность, что через года три о Maruv уже особо вспоминать не будут. Дай бог, чтобы это все не сбылось. Но такая оппозиция Луны (а она всегда связана с популярностью) к Урану, да еще и Луна в Раке, указывают на то, что звезды поднимут этого человека на самый верх, а потом неожиданно могут бросить на самый низ", – уточнил Влад Росс.

Астролог убежден, что Maruv непременно нужно было ехать на международный конкурс Евровидение от Украины, потому ее шансы на успех были ошеломительны.

"На Евровидении Maruv бы не просто победила, а стопроцентно "порвала" бы всех! По всем показателям предыдущий год лучше всего характеризовался фразой "из грязи в князи", то есть ей было суждено достичь высокого положения, она была обречена на успех", – считает эксперт.

Уже с 2020 года слава артистки, по словам Росса, будет постепенно затухать, и станет заметно меньше возможностей, открытых перед ней. Помимо этого, Maruv могут ждать перемены не только в работе, но и в семье.

"В годовом соляре, который включится у Maruv 15 февраля, все планеты находятся под горизонтом. Это указывает на внезапные серьезные перемены в профессиональном плане и, может быть, в личной жизни, потому что Уран в соединении с Марсом в доме брака и партнерских взаимоотношений может разрушить как контракты с одним лейблом, так и брачный союз. Не исключено, что в жизни Maruv появится новый мужчина – миллионер, а своего нынешнего бедного супруга она оставит", – рассказал астролог.

Из-за того, что нынешний успех артистки – это "вспышка" и "временное явление", Влад Росс считаете, что ей нужно торопиться как можно больше гастролировать в ближайший год-два, когда удача будет ей сопутствовать.

Что касается необыкновенной сексуальности Maruv, то астролог убежден, что это – не образ и не актерская игра.

Читайте также"Какая пися королева": Maruv в прозрачном трико завела пикантными фото"Такова ее суть. Марс в соединении с Венерой в Козероге, да еще и в соединении с Черной Луной, говорит о том, что она – секс-бомба. Вообще, это гороскоп профессиональной "жрицы любви". Она умеет доставить удовольствие мужчине и подарить невероятный оргазм. Во всем этом она очень хорошо разбирается", – отметил Росс.

Однако при всем этом Maruv, по мнению астролога, очень домашняя и "любит находиться дома в халатике и домашних тапочках".

"В гороскопе певицы Луна – в Раке. Это указывает на то, что она не склонна к изменам ни в творчестве, ни в личной жизни. Для нее важно иметь виллу, загородный дом, быть хозяйкой в этом доме, понимать, что у нее есть своя территория, отдушина. К слову, в адрес Maruv часто звучат укоры, что она – не патриот Украины. Однако Луна в таком положении в индивидуальном гороскопе человека всегда говорит о его привязанности к родине. Потому Maruv никогда не продаст и не предаст Украину ради России", – считает Влад Росс.

Астролог предполагает, что после артистической карьеры Maruv станет мамочкой и родит много детей.

"Приоритетом для нее всегда будет семья. Она – не светская львица по своей натуре, ей все это чуждо. Она – секс-бомба, но домашняя секс-бомба. Потому карьера для нее – это не главное. Для Maruv важнее семья, независимость, любовь и друзья", – уточнил Росс.

Кроме того, астролог отметил, что Maruv – очень самолюбивый и независимый человек, как любой Водолей.

"Она никогда и никому не будет подчиняться. А любые попытки заставить ее заключить драконовский контракт она будет пресекать – Водолей никогда не согласится на рабские условия сотрудничества", – добавил Росс.

По словам астролога, Уран в гороскопе певицы, находящийся в доме карьеры, будет способствовать тому, что ее артистическая деятельность будет складываться по замысловатой траектории, с неожиданными взлетами и падениями, внезапными переменами.

"Maruv – секс-бомба, секс-звезда. Ее артистическая жизнь будет быстрой, как жизнь яркого мотылька, но за это время она сумеет заявить о себе, запомниться и творчески реализовать себя, а, помимо прочего, заработать хорошие деньги", – подытожил Влад Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.