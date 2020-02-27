Дьявольская натура: астролог назвала отмороженных мясников и палачей

Как рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк, Шатабхиша – это 24-ое Лунное созвездие, которое присуще, рожденным с 18 февраля по 2 марта.

"Ее называют Звездой, что покрыта вуалью, а дословный перевод - "сотня звезд", - сообщила она Главреду.

По ее словам, главной целью Шатабхишы – принцип праведности, ведь люди с Шатабхишей понимают, что должны делать правильные вещи. Они победили в битве со своими желаниями, они научились усмирять свое эго и путь дхармы здесь будет связан с созиданием добра этими людьми.

"Они понимают уже, что на пути достижения их конечной цели лежит только их ум. Живой и образованный ум иногда может быть препятствием к пониманию вечных сил природы, поскольку он пытается понять все через логику, вместо того, чтобы довериться своему внутреннему голосу. И несмотря на принцип проявляется она достаточно критично и разрушающе, т.к. является демонической накшатрой", - подчеркнула ведический астролог.

Она отметила, что эту накшатру относят к касте - мясников и палачей, поэтому она участвует во всех суровых видах деятельности, начиная от передового лечения сложных заболеваний и заканчивая убийствами животных и охотой.

Нрав Шраваны - временный, подвижный.

Шравана обладает Силой лечить и поддерживать.

Желание - быть твердым, прочным и не колеблющимся.

"Эта прочность также подразумевает свободу от болезни и слабоумия. Шатабхиша — накшатра заживления и прибавления энергии, жизненной силы. Все, что связано с целительством и изучением проявляется здесь. Результат – освобождение мира от бедствий", - добавила Костюк.

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Напомним, ранее астролог назвала триумфаторов февраля.