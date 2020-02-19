Удача и признание: астролог назвала триумфаторов февраля

Важно развивать в себе весь потенциал, рекомендует астролог.
Для людей, родившихся под лунным созвездием Дхаништхе рекомендуют откорректировать профессиональную деятельность и научиться контролировать свое время, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.
"Важно развивать в себе мудрость. Один из лучших способов использовать потенциал данной накшатры это практика Раджа Йоги, которая включает поднятие кундалини через семь сакральных центров. Им полезно носить такие цвета, как красный, синий и золотой", - рассказала она Главреду.
Вместе с тем астролог назвала наиболее подходящие профессии:
• Композиторы, музыканты, барабанщики, художники, танцоры, актеры, артисты, поэты, менеджеры индустрии развлечений. Организаторы благотворительных программ;
• Спортсмены;
• Координаторы и топ-менеджеры, успешны в операциях и манипуляциях с недвижимостью или в управлении чьей-то собственностью;
• Те, чья работа связана с использованием высоких технологий, добычей полезных ископаемых;
• Ландшафтные дизайнеры;
• Военные, медицина, хирургия;
• Астрологи, ученые, исследователи;
• Торговцы драгоценными камнями и металлами. Дхаништха задействована во всех профессиях, особенно там, где есть большие суммы денег;
• Земледельцы.
Кроме того, ведический астролог также выделила наиболее благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей Дхаништхе.
Благоприятно:
• Групповая деятельность всех видов;
• Профессиональная деятельность, включающая славу и признание. Крупные праздничные мероприятия: концерты, церемонии открытий и прочее. Творческая деятельность в целом, особенно музыка и танцы;
• Изучение и использование высокотехнологичного оборудования и вооружения;
• Все виды деятельности, требующие проявления агрессии и активной позиции;
• Ссужение денег и все виды финансовых сделок;
• Покупка драгоценных камней, ювелирных изделий;
• Покупка новой одежды;
• Покупка движимого и недвижимого имущества;
• Путешествия - хорошо как для длительных путешествий, так и для коротких поездок;
• Начало лечения заболеваний;
• Садоводство;
• Благоприятно для начала образовательных предприятий;
• Исполнение религиозных ритуалов, медитация, йога.
Неблагоприятно:
• Неблагоприятно для сексуальной активности и брака;
• Рутинная и домашняя деятельность (уборка, стирка и прочее);
• Отказ от старых привычек;
• Формирование новых партнерских отношений.
Напомним, ранее астролог назвала баловней Фортуны февраля 2020.