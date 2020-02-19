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Удача и признание: астролог назвала триумфаторов февраля

19 февраля 2020, 03:03

Важно развивать в себе весь потенциал, рекомендует астролог.

ведическая астрология
Важно развивать в себе весь потенциал, рекомендует астролог / rama108.com

Для людей, родившихся под лунным созвездием Дхаништхе рекомендуют откорректировать профессиональную деятельность и научиться контролировать свое время, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Важно развивать в себе мудрость. Один из лучших способов использовать потенциал данной накшатры это практика Раджа Йоги, которая включает поднятие кундалини через семь сакральных центров. Им полезно носить такие цвета, как красный, синий и золотой", - рассказала она Главреду.

Вместе с тем астролог назвала наиболее подходящие профессии:

•    Композиторы, музыканты, барабанщики, художники, танцоры, актеры, артисты, поэты, менеджеры индустрии развлечений. Организаторы благотворительных программ;

•    Спортсмены;

•    Координаторы и топ-менеджеры, успешны в операциях и манипуляциях с недвижимостью или в управлении чьей-то собственностью;

•    Те, чья работа связана с использованием высоких технологий, добычей полезных ископаемых;

•    Ландшафтные дизайнеры;

•    Военные, медицина, хирургия;

•    Астрологи, ученые, исследователи;

•    Торговцы драгоценными камнями и металлами. Дхаништха задействована во всех профессиях, особенно там, где есть большие суммы денег;

•    Земледельцы.

Кроме того, ведический астролог также выделила наиболее благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей Дхаништхе.

Благоприятно:

•    Групповая деятельность всех видов;

•    Профессиональная деятельность, включающая славу и признание. Крупные праздничные мероприятия: концерты, церемонии открытий и прочее. Творческая деятельность в целом, особенно музыка и танцы;

•    Изучение и использование высокотехнологичного оборудования и вооружения;

•    Все виды деятельности, требующие проявления агрессии и активной позиции;

•   Ссужение денег и все виды финансовых сделок;

•   Покупка драгоценных камней, ювелирных изделий;

•   Покупка новой одежды;

•   Покупка движимого и недвижимого имущества;

•   Путешествия - хорошо как для длительных путешествий, так и для коротких поездок;

•   Начало лечения заболеваний;

•   Садоводство;

•   Благоприятно для начала образовательных предприятий;

•   Исполнение религиозных ритуалов, медитация, йога.

Неблагоприятно:

•   Неблагоприятно для сексуальной активности и брака;

•   Рутинная и домашняя деятельность (уборка, стирка и прочее);

•   Отказ от старых привычек;

•   Формирование новых партнерских отношений.

Напомним, ранее астролог назвала баловней Фортуны февраля 2020.

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