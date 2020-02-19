Удача и признание: астролог назвала триумфаторов февраля

Важно развивать в себе весь потенциал, рекомендует астролог / rama108.com

Для людей, родившихся под лунным созвездием Дхаништхе рекомендуют откорректировать профессиональную деятельность и научиться контролировать свое время, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Важно развивать в себе мудрость. Один из лучших способов использовать потенциал данной накшатры это практика Раджа Йоги, которая включает поднятие кундалини через семь сакральных центров. Им полезно носить такие цвета, как красный, синий и золотой", - рассказала она Главреду.

Вместе с тем астролог назвала наиболее подходящие профессии:

• Композиторы, музыканты, барабанщики, художники, танцоры, актеры, артисты, поэты, менеджеры индустрии развлечений. Организаторы благотворительных программ;

• Спортсмены;

• Координаторы и топ-менеджеры, успешны в операциях и манипуляциях с недвижимостью или в управлении чьей-то собственностью;

• Те, чья работа связана с использованием высоких технологий, добычей полезных ископаемых;

• Ландшафтные дизайнеры;

• Военные, медицина, хирургия;

• Астрологи, ученые, исследователи;

• Торговцы драгоценными камнями и металлами. Дхаништха задействована во всех профессиях, особенно там, где есть большие суммы денег;

• Земледельцы.

Кроме того, ведический астролог также выделила наиболее благоприятные и неблагоприятные аспекты для людей Дхаништхе.

Благоприятно:

• Групповая деятельность всех видов;

• Профессиональная деятельность, включающая славу и признание. Крупные праздничные мероприятия: концерты, церемонии открытий и прочее. Творческая деятельность в целом, особенно музыка и танцы;

• Изучение и использование высокотехнологичного оборудования и вооружения;

• Все виды деятельности, требующие проявления агрессии и активной позиции;

• Ссужение денег и все виды финансовых сделок;

• Покупка драгоценных камней, ювелирных изделий;

• Покупка новой одежды;

• Покупка движимого и недвижимого имущества;

• Путешествия - хорошо как для длительных путешествий, так и для коротких поездок;

• Начало лечения заболеваний;

• Садоводство;

• Благоприятно для начала образовательных предприятий;

• Исполнение религиозных ритуалов, медитация, йога.

Неблагоприятно:

• Неблагоприятно для сексуальной активности и брака;

• Рутинная и домашняя деятельность (уборка, стирка и прочее);

• Отказ от старых привычек;

• Формирование новых партнерских отношений.

Напомним, ранее астролог назвала баловней Фортуны февраля 2020.