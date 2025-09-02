Дочь Мила покойной артистки пошла в первый класс российской школы.

Анастасия Заворотнюк с семьей / instagram.com/a_zavorotnyuk

Кратко:

Как сейчас выглядит дочь Заворотнюк и Чернышева

На кого она похожа

Младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила пошла в первый класс.

В террористической Москве состоялось празднование Дня знаний, где старшая дочь артистки Анна, показалась со своей младшей сестрой, где четко было видно лицо девочки.

"Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий!" — написала она на своей странице в Telegram.

Младшая дочь Заворотнюк пошла в школу / Фото Телеграм/Анютиными глазками

К слову, младшая дочь актрисы является точной копией своего отца - Петра Чернышева.

дочь Чернышева пришла на выступление к отцу / Фото РосСМИ

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга.

О персоне: Анастасия Заворотнюк Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

