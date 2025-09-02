Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

Кратко:
- Как сейчас выглядит дочь Заворотнюк и Чернышева
- На кого она похожа
Младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила пошла в первый класс.
В террористической Москве состоялось празднование Дня знаний, где старшая дочь артистки Анна, показалась со своей младшей сестрой, где четко было видно лицо девочки.
"Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий!" — написала она на своей странице в Telegram.
К слову, младшая дочь актрисы является точной копией своего отца - Петра Чернышева.
Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.
Вас также может заинтересовать:
- Падала в обмороки: коллега Заворотнюк рассказал о жести на съемках "Няни Вики"
- Дочь Заворотнюк родила и рассекретила пол и имя ребенка
- Муж Заворотнюк привел на ее могилу другую женщину в годовщину смерти
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред