"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

Лолита сделала новое признание.

Лолита Милявская - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

Лолита Милявская спела на украинском языке

В чем она призналась

Российская певица Лолита, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает вторжение в родную страну, сказала, что ей нравится украинский язык.

В эфире росТВ предательница спела песню "Все мине" и призналась, что украинский ей очень близок.

"Мы выросли в Украине, язык в принципе для нас родной. Украинский язык очень мелодичный, его всегда сравнивали с итальянским. Я говорю про настоящий украинский язык, а не про суржик. Настоящий — это Леся Украинка", — выдала запроданка.

Лолита Милявская продолжает выступать в РФ / фото: t.me, Лолита Милявская

Конфуз Лолиты на концерте

Недавно Лолита Милявская расплакалась прямо на сцене в Казани во время фестиваля "Новая волна". А все из-за того, что исполняла песню про Фаину Раневскую и заплакала после фразы "похороните меня за плинтусом".

Лолита Милявская / фото: t.me, Лолита Милявская

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

