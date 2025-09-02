Кратко:
- Лолита Милявская спела на украинском языке
- В чем она призналась
Российская певица Лолита, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает вторжение в родную страну, сказала, что ей нравится украинский язык.
В эфире росТВ предательница спела песню "Все мине" и призналась, что украинский ей очень близок.
"Мы выросли в Украине, язык в принципе для нас родной. Украинский язык очень мелодичный, его всегда сравнивали с итальянским. Я говорю про настоящий украинский язык, а не про суржик. Настоящий — это Леся Украинка", — выдала запроданка.
Конфуз Лолиты на концерте
Недавно Лолита Милявская расплакалась прямо на сцене в Казани во время фестиваля "Новая волна". А все из-за того, что исполняла песню про Фаину Раневскую и заплакала после фразы "похороните меня за плинтусом".
Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.
А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.
О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
