Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: момент "атаки" выбран неслучайно - Sky News

Инцидент произошел в тот момент, когда ЕС готовит свой 19-й пакет санкций против России.

Угрозы Кремля являются частью гибридной войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Такие "атаки", вероятно, будут нарастать

Болгарские власти заявили, что подозревают Россию в глушении системы GPS самолета, на котором летела президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что является попыткой запугивания или даже угрозой. Однако время предполагаемого вмешательства выглядит любопытно, пишет Sky News.

Отмечается, что инцидент произошел в тот момент, когда ЕС готовит свой 19-й пакет санкций против России, а европейские лидеры обсуждают, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине, одновременно пытаясь убедить США занять более жесткую позицию.

Кроме того, это случилось во время четырехдневного тура главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по государствам-членам ЕС, которые граничат с Россией или находятся рядом с ней. По словам ее пресс-секретаря, она "воочию видела повседневные вызовы и угрозы со стороны России и ее прокси".

Эти угрозы являются частью гибридной войны, о которой с момента вторжения России в Украину в 2022 году неоднократно предупреждали европейские лидеры, генералы и генеральный секретарь НАТО. К гибридным атакам, в которых они обвиняют Москву, относятся кибератаки и предполагаемые попытки шпионажа за базами НАТО.

По словам экспертов, такие "атаки" продолжаются и, вероятно, будут нарастать по мере того, как ЕС усиливает давление на Москву. Недавно было зафиксировано несколько неопознанных дронов, следивших за перемещением войск стран-членов НАТО при их проезде через Восточную Германию и землю Тюрингия к восточному фронту для доставки боеприпасов в Украину.

Это могло быть частью разведывательной операции России, поскольку внимание уделялось именно перемещению войск НАТО, пишет СМИ.

Тем временем, в Кремле опровергли причастность РФ к неисправности навигации самолета Урсулы фон дер Ляйен. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолета фон дер Ляйен, писали росСМИ.

Какой может быть сценарий гибридной агрессии России против ЕС и НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, в Балтийских странах и Польше уже дислоцированы целые бригады, а вдоль всего восточного фланга НАТО присутствуют подразделения союзников. Хотя их сил недостаточно, чтобы полностью и гарантированно остановить возможное наступление России, их вполне хватает для того, чтобы удержать Кремль от попыток втянуться в войну со всем Альянсом. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, более вероятным сценарием является не прямое наступление через Сувалкский коридор или с территории Беларуси, а вариант гибридной агрессии, например, в Эстонии. В частности, в городе Нарва около 80% населения составляют выходцы из России - в основном этнические русские, а не просто русскоязычные. Хотя значительная их часть является лояльными гражданами Эстонии, Кремль может использовать этот фактор как повод, объявив их "русскоязычным населением", которое следует "защищать от эстонизации" или "ассимиляции". Как подчеркнул Горбач, в российской риторике возможны любые манипуляции.

"Поэтому гибридные попытки захватить или проникнуть "зелеными человечками" без российских шевронов на территорию Эстонии "с целью защиты", чтобы поднять какое-то пророссийское восстание - это возможно, и это может быть серьезной провокацией и тестированием, конечно, НАТО. Правительство Эстонии будет апеллировать к союзникам, а Дональд Трамп может не захотеть разбираться в ситуации. Как это уже было в случае с Украиной: мол, "сами виноваты, спровоцировали", - "Зачем они заставляли русских изучать эстонский язык?" и подобные нарративы. И это будет означать, что пятая статья не действует, а НАТО не функционально", - резюмирует он.

Гибридная война России против ЕС и НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия вряд ли решится сделать НАТО своей следующей целью. Москва может атаковать Альянс лишь в том случае, если Запад непосредственно вступит в войну против нее в Украине. В то же время решение Владимира Путина относительно возможного нападения на другие страны постсоветского пространства, в частности Молдову, в значительной степени зависит от дальнейших шагов Североатлантического альянса. Об этом в своем материале для The Telegraph отметила аналитик по российской военной стратегии Ребекка Кофлер.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Эммануэлем Макроном в Тулоне заявил, что Кремль ведет системную кампанию против Германии. По его словам, Россия ежедневно атакует немецкую инфраструктуру и пытается манипулировать общественным мнением через социальные сети.

На этом фоне угроза для Европейского Союза со стороны России очевидна. Именно поэтому, как отметила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте, ЕС должен и в дальнейшем оказывать Украине всестороннюю поддержку.

О персоне: Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

