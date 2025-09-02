"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

Люди говорят, что в городе скоро могут начаться убийства.

В Донецке большие проблемы с водоснабжением / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Основное:

В Донецке люди ссорятся из-за воды

Одну из стычек зафиксировали возле резервуара с водой в детсаду

Жители Донецка прогнозируют войну за воду в городе

Ситуация с водоснабжением в Донецке настолько плохая, что местные жители уже начали играть в "игры на выживание". Об этом сообщил политический эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

В Telegram он опубликовал видео со стычками жителей Донецка, которые не могут поделить между собой воду. Она стала настолько ценным ресурсом, что люди начали буквально воровать ее у детей.

Почему начались столкновения в Донецке

На видео одна из жительниц города зафиксировала как несколько человек набирали воду из канистры, предназначенной для детей в саду, и начала обвинять их в краже. В ответ одна из "воров" начала обзывать женщину.

Во время перепалки выяснилось, что люди в Донецке по несколько дней ждут бочки с водой. Если же кто-то набирает воду из резервуаров специального назначения, к этим людям могут "приехать и приказать".

Из-за проблем с водоснабжением может начаться война

Одна из женщин, которую "поймали" во время набора воды из канистры в детском саду заявила, что скоро в городе может начаться война.

"А когда она (вода - Главред) будет? Да скоро война, дорогая, будет из-за воды. За воду людей будут убивать, а ты говоришь", - подчеркнула она.

В ответ местная жительница на удивление признала, что война длится уже 11 лет. Но перепалка закончилась безрезультатно и каждый остался при своем мнении.

Смотрите видео стычки в Донецке:

Жители Донецка просили помощи у Путина

Катастрофа с водоснабжением надвигается на Донецк, а местные власти все еще не реагируют на любые обращения местных жителей, поэтому они начали массово публиковать обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Люди хотят, чтобы глава Кремля взял ситуацию под личный контроль и наказал всех причастных к экологической катастрофе. Однако до сих пор администрация диктатора никак не отреагировала и просто игнорирует проблему, как и оккупационные власти города.

Ситуация в Донецке - последние новости

Напомним, Главред писал, что во временно оккупированном Донецке десятки местных жителей уже выходили на улицы из-за нерешенной оккупационными и российскими властями проблемы с водоснабжением.

Накануне стало известно, что в конце июля беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Тогда сообщалось, что целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел.

Ранее в результате успешной атаки по Донецку было зафиксировано восемь "прилетов" по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре временно оккупированного города.

О персоне: Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

