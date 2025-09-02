Враг активно следит: какие объекты по всей Украине под прицелом РФ

Россиян интересуют объекты энергетики и состояние их защиты.

РФ активно наблюдает за объектами инфраструктуры / Главред

Что известно:

Россияне активно наблюдают за украинскими объектами критической инфраструктуры. Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"По анализу маршрутов полетов развед БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты", - написал "Флеш".

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КГВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В Киеве было попадание в многоэтажку, один подъезд рухнул. В результате этого погибли 23 человека, среди них - четверо детей. Самой младшей девочке было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, 8 человек не выходят на связь с родственниками. Аварийно-спасательные работы завершены 29 августа.

Позже появились первые имена и фото погибших в Киеве 28 августа. В результате атаки на Киев погибли 23 человека: 19 взрослых и четверо детей.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

