Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака

Скорпионы грешат эксгибиционизмом, рассказал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс сообщил, что из 12 знаков Зодиака один – Скорпион – грешит эксгибиционизмом и часто имеет пристрастие к алкоголю.

Скорпионы часто сквернословят и матом могут загнуть очень круто, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, они склонны к колкостям и жестокости, без зазрения совести бьют других в слабое или больное место.

"Скорпионы. Представители этого знака грешат эксгибиционизмом и любовью к крепкому словцу… еще пристрастие к алкоголю часто становится дурной привычкой Скорпионов", – поделился астролог.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог говорил, что в первый месяц весны Скорпионы могут встретить свою будущую супругу или будущего супруга.

Эксперт добавил, что в первой половине месяца у представителей этого знака будет блестящий период в плане секса, любви и отношений.