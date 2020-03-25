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Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 марта: авторитетная "крыша" и новая влюбленность

25 марта 2020, 09:00

В праздник Водолеям стоит развивать себя, а Девам лучше не спорить.

Сегодня Стрельцы могут влюбиться – Гороскоп на 25 марта 2020 года
Сегодня Стрельцы могут влюбиться / УНИАН

В среду, 25 марта, – второй лунный день и День СБУ 2020, Козероги и Девы могут получить авторитетную "крышу".

Стрельцам насулили новую влюбленность, а Близнецам и Козерогам – подножки склочников.

Что всем знакам Зодиака прогнозирует гороскоп на 25 марта 2020 года

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Гороскоп на 25 марта 2020 года – Близнецы

Беритесь за дела, в которых разбираетесь. Не время для экспериментов. Возможные подножки склочников вы в силах предвидеть.

Гороскоп на 25 марта 2020 – Водолей

Возможно, пора успокоиться и заняться саморазвитием. К вам может приблизиться человек, о дружбе с которым вы даже и не думали. Удача может улыбаться.

Гороскоп на сегодня – Весы

Постарайтесь занять какую-то одну позицию в важных вопросах, иначе – возможны серьезные неприятности. Хорошее время для работы на свежем воздухе.

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Гороскоп на 25 марта 2020 года – Телец

Не спешите соглашаться на предложения, которые с первого взгляда кажутся очень привлекательными. Не бойтесь советоваться с близкими.

Гороскоп на 25 марта 2020 – Козерог

Внимательно присмотритесь к людям, которые вас окружают, возможно, кто-то из них готов сделать вам подножку.

Читайте также"Перезагрузка": астролог рассказал о будущем УкраиныВ вашей жизни может появиться авторитетный человек, который сможет оказать помощь и поддержать.

Гороскоп на сегодня – Дева

Не спорьте, особенно – с близкими. Попытайтесь провести день тихо и мирно. Можно браться за сложные дела, у вас хватит сил их завершить.

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Гороскоп на 25 марта 2020 года – Стрелец

Вы можете снова влюбиться, возможно, новое чувство усложнит жизнь. Откажитесь от операций с деньгами и не тратьте крупные суммы.

Гороскоп на 25 марта 2020 – Лев

Не обливайте грязью знакомых и не теряйте время. Пора придумать что-то интересное и браться за реализацию идеи.

Гороскоп на сегодня – Овен

Кошелек может неожиданно пополниться. Не пытайтесь любой ценой доказать, что вы правы, иначе – можно испортить отношения с близким человеком.

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Гороскоп на 25 марта 2020 года – Скорпион

Не разбрасывайтесь обещаниями и громкими заявлениями, лучше думать перед тем, как что-то говорить. Отдайте большую часть внимания самым родным людям.

Гороскоп на 25 марта 2020 – Рыбы

Радуйтесь тому, что возле вас есть достойный человек. Не спешите – спешка может навредить в делах.

Гороскоп на сегодня – Рак

Можно устроить переговоры с теми людьми, с которыми вы никак не могли о чем-то договориться, возможно, все получится. Найдите время для творчества.

Совет всем знакам Зодиака от астропсихолога Александра Бабича

"Обязательно устройте кому-то сюрприз", – поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Завтра стоит кому-то сделать сюрприз, спрогнозировал Александр Бабич – Гороскоп на 25 марта 2020 года
В День СБУ стоит кому-то сделать сюрприз, спрогнозировал Александр Бабич / УНИАН

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака и предупредил, что Ракам, Близнецам, Овнам и Козерогам грозят неудачи.

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