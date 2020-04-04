УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Шмыг-шмыг – и всё": чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля

4 апреля 2020, 05:02

По словам Росса, новый премьер склонен к закулисным играм и подковерным действиям.

Шмыгаль
По словам астролога, от премьера Шмыгаля столыпинских реформ точно ждать не стоит / УНИАН

Не так давно назначенный на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль вряд ли долго продержится на этом посту, зато за время его премьерства существенно нарастит влияние Ринат Ахметов.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Шмыгаль был назначен премьером 4 марта – на ретроградном Меркурии. А это говорит о том, что он может продержаться на должности до осени, максимум – до конца года. Его премьерство будет недолгим. Шмыг-шмыг – и всё, растворится в воздухе", – отметил Росс.

При этом астролог отметил, что сама дата, 4 марта, была благоприятной для Дениса Шмыгаля, так как "все звезды, кроме Меркурия, были более-менее стабильны".

"Ретроградный Меркурий не позволит премьерству длиться долго, и через полгода после избрания неизбежно начнутся проблемы", – добавил Росс.

По словам Влада Росса, гороскоп Шмыгаля говорит о нем, как об очень неоднозначном человеке.Читайте такжеДобровольное отречение и угроза для жизни: астролог назвал самый сложный год для Зеленского

"Звезды говорят, что он – весьма, простите, хитрожопый человек, склонный к подковерным действиям. Он способен о многом договориться непублично и втихаря от всех, т.е. подковерно. Казалось бы, Шмыгаль, только пришел работать в Кабмин, стал заместителем премьера Гончарука, но не прошло и месяца, как он подсидел своего шефа", – отметил астролог.

Росс считает, что новый премьер склонен к закулисным интригам.

"Черная Луна в его гороскопе – в Рыбах, что говорит об искусном льстеце, человеке, способном договориться со всеми – с любым олигархом, с любой влиятельной фигурой. Он весьма хитрый закулисный интриган", – добавил Влад Росс.

Другой показатель в гороскопе Дениса Шмыгаля, по словам астролога, определил то, что на премьерскую должность он был назначен в кризисный для государства период, а не в относительно спокойное время.

"Меркурий в соединении с Плутоном всегда указывает на то, что этот человек будет выполнять роль кризис-менеджера. Неслучайно Шмыгаль стал премьером в разгар кризиса в разных сферах, в самый сложный период для страны. На это уже указывает и жесткий квадрат между Ураном и Сатурном, где Уран – это кризисная планета, а Сатурн – карьера. Люди с таким показателем либо приходят на важную должность в кризисной ситуации, либо сами создают кризисы", – рассказал Влад Росс.

По мнению астролога, Денис Шмыгаль не сможет долго продержаться не только на должности премьера, да и вообще, в большой политике.

"Большой политической карьеры в его гороскопе я не вижу. Несмотря на то, что Шмыгаль внешне похож на Столыпина, столыпинских реформ от него не дождешься. Жесткий квадрат между Сатурном и Ураном говорит о том, что его политическая звезда как быстро взошла, так быстро и погаснет", – отметил Росс.

Читайте такжеКоронавирус был на разогреве: астролог предупредил об опасности летящего к Земле астероида

При этом Влад Росс отметил, что рано или поздно Владимиру Зеленскому придется назначить премьером не "новое лицо", а человека из прошлого, с опытом.

Кроме того, астролог считает, что за время премьерства Шмыгаля существенно нарастит влияние Ринат Ахметов.

"Не зря нынешнего премьера называют "человеком Ахметова"… Ахметов усилится за это время. Вообще, большая проблема Зеленского в том, что он пытается договариваться с олигархами… Ему нужно понять: для того, чтобы чего-то добиться и качественно к лучшему изменить в Украине, ему необходимо объявить всем олигархам войну", – подчеркнул Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Влад Росс астролог астрологический прогноз Денис Шмыгаль премьер-министр Владимир Зеленский Ринат Ахметов
Сейчас вы просматриваете новость ««Шмыг-шмыг – и всё»: чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:02
"Шмыг-шмыг – и всё": чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля
04:29
День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи
04:01
Перекись своими руками: Комаровский дал простой рецепт защиты от коронавируса Видео
03:15
Мозоли в карантине: популярный порносайт запустит свое секс-шоу
02:30
Миллионы безработных: эксперт оценил результаты карантина
01:39
Половая самоизоляция: лучшие секс-игры для карантина
00:55
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
00:32
Под Львовом боевой снаряд с полигона прилетел во двор дома Видео
00:19
4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый Видео
03 апреля, пятница
23:58
На крупный штраф попала украинка, нарушившая самоизоляцию по приезду из Таиланда Видео
23:36
В Днепре из коронавирусной больницы похитили оборудование Видео
23:15
Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020 - кто ушел Видео
23:11
Жена главы МОЗ в день его назначения открыла медфирму: Степанов объяснил Видео
23:10
Лукашенко смело высказался о политике Украины на Донбассе
22:52
Фильмы Disney: график выхода на 2020-2022
22:42
Главврач Александровской больницы назвала стадии и симптомы коронавируса
22:15
Мулатка-порноактриса порадовала фанатов телом в сексуальном белье Фото
22:12
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
22:01
Умер легендарный соул-певец и музыкант Билл Уизерс Видео
21:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовная приятность и гибель отношений Видео
21:36
Печальная статистика: Зеленский назвал эпицентры коронавируса в Украине
21:34
"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как наступает смерть от коронавируса Видео
21:00
Киевлян будут тестировать на коронавирус на дому - к кому приедут
20:50
Путин назвал комфортную цену на нефть и договаривается с США и Саудовской Аравией
20:24
Был в тяжелом состоянии: "слуга народа" поборол уханьскую хворь
19:41
Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков Видео
19:37
"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин
19:34
Шазам 2: дата выхода после коронавируса
19:08
В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга Видео
19:04
Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры Видео
18:42
Выпивка и песни: СМИ рассказали, как вернувшиеся с Бали сидят на карантине
18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется вся семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
18:22
Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху
18:15
В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel
18:03
Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава
18:01
Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать Видео
17:36
Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи
17:19
Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина
17:17
Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк
17:05
Коронавирус набрал бешеный темп: эксперт рассказала о миллионах заболевших
17:01
Бьюти-тур на диване: советы красоток со всего мира новости компании
16:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
16:19
Адепт Путина Лев Лещенко вылечил коронавирус
15:54
Нардепов "выкосила" самоизоляция: в Раде анонсировали новую внеочередную сессию
15:31
Пять советов от Villa Krim, которые спасут мир, работу, деньги, отношения и вашего котика новости компании
15:24
Названы самые мощные Android-смартфоны за март 2020 года
15:16
В Раде обвинения Уманского о недополучении 5 млрд от НДС назвали безосновательными
15:08
"Бл*ть п*здец и ох*еть в одном флаконе": Шнуров эмоционально спел про Путина и коронавирус Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять