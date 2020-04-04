"Шмыг-шмыг – и всё": чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля

По словам астролога, от премьера Шмыгаля столыпинских реформ точно ждать не стоит / УНИАН

Не так давно назначенный на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль вряд ли долго продержится на этом посту, зато за время его премьерства существенно нарастит влияние Ринат Ахметов.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Шмыгаль был назначен премьером 4 марта – на ретроградном Меркурии. А это говорит о том, что он может продержаться на должности до осени, максимум – до конца года. Его премьерство будет недолгим. Шмыг-шмыг – и всё, растворится в воздухе", – отметил Росс.

При этом астролог отметил, что сама дата, 4 марта, была благоприятной для Дениса Шмыгаля, так как "все звезды, кроме Меркурия, были более-менее стабильны".

"Ретроградный Меркурий не позволит премьерству длиться долго, и через полгода после избрания неизбежно начнутся проблемы", – добавил Росс.

По словам Влада Росса, гороскоп Шмыгаля говорит о нем, как об очень неоднозначном человеке.Читайте такжеДобровольное отречение и угроза для жизни: астролог назвал самый сложный год для Зеленского

"Звезды говорят, что он – весьма, простите, хитрожопый человек, склонный к подковерным действиям. Он способен о многом договориться непублично и втихаря от всех, т.е. подковерно. Казалось бы, Шмыгаль, только пришел работать в Кабмин, стал заместителем премьера Гончарука, но не прошло и месяца, как он подсидел своего шефа", – отметил астролог.

Росс считает, что новый премьер склонен к закулисным интригам.

"Черная Луна в его гороскопе – в Рыбах, что говорит об искусном льстеце, человеке, способном договориться со всеми – с любым олигархом, с любой влиятельной фигурой. Он весьма хитрый закулисный интриган", – добавил Влад Росс.

Другой показатель в гороскопе Дениса Шмыгаля, по словам астролога, определил то, что на премьерскую должность он был назначен в кризисный для государства период, а не в относительно спокойное время.

"Меркурий в соединении с Плутоном всегда указывает на то, что этот человек будет выполнять роль кризис-менеджера. Неслучайно Шмыгаль стал премьером в разгар кризиса в разных сферах, в самый сложный период для страны. На это уже указывает и жесткий квадрат между Ураном и Сатурном, где Уран – это кризисная планета, а Сатурн – карьера. Люди с таким показателем либо приходят на важную должность в кризисной ситуации, либо сами создают кризисы", – рассказал Влад Росс.

По мнению астролога, Денис Шмыгаль не сможет долго продержаться не только на должности премьера, да и вообще, в большой политике.

"Большой политической карьеры в его гороскопе я не вижу. Несмотря на то, что Шмыгаль внешне похож на Столыпина, столыпинских реформ от него не дождешься. Жесткий квадрат между Сатурном и Ураном говорит о том, что его политическая звезда как быстро взошла, так быстро и погаснет", – отметил Росс.

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При этом Влад Росс отметил, что рано или поздно Владимиру Зеленскому придется назначить премьером не "новое лицо", а человека из прошлого, с опытом.

Кроме того, астролог считает, что за время премьерства Шмыгаля существенно нарастит влияние Ринат Ахметов.

"Не зря нынешнего премьера называют "человеком Ахметова"… Ахметов усилится за это время. Вообще, большая проблема Зеленского в том, что он пытается договариваться с олигархами… Ему нужно понять: для того, чтобы чего-то добиться и качественно к лучшему изменить в Украине, ему необходимо объявить всем олигархам войну", – подчеркнул Росс.

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