УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины

2 апреля 2020, 17:01

В Украине при власти окажутся очень нормальные люди, и ситуация улучшится, поделился эксперт.

Экстрасенс спрогнозировал, что Украине светит подъем, и Киев станет не хуже Дубая – Будущее Украины
Украине светит подъем, и Киев станет не хуже Дубая, спрогнозировал экстрасенс / УНИАН

Экстрасенс Сабухи Иманов спрогнозировал, что в Украине после тяжелой ситуации через несколько лет начнется подъем.

Киев станет не хуже крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах – Дубай, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, в нашей стране к власти придут "какие-то очень нормальные люди".

"…Дороги будут, как стекло… Киев станет одним из самых красивых городов в мире. Не хуже Дубая", – заявил эксперт.

Иманов добавил, что карта мира будет другой, ожидаются очень серьезные изменения. "…есть страны, которые исчезнут через несколько лет", – сказал экстрасенс.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что Украине светят семь лет реформ. Эксперт поделился, что украинское государство ждет перезагрузка – будет уничтожаться гнилой социализм и коммунизм, а также коррупция.

экстрасенс Сабухи Иманов
Сейчас вы просматриваете новость «"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:12
Онлайн уроки в Украине – расписание для 11 класса на неделю 6-10 апреля
17:06
Universal отменила фильмы 2020 года - новые даты выхода
17:01
"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины
16:46
Разработчики Final Fantasy 7 Remake объяснили, почему игра весит целых 100 гигабайт
16:46
Уроки онлайн – расписание для 10 класса на неделю 6-10 апреля
16:38
Еще один способ: для строительства Северного потока-2 придумали новый фокус
16:36
День ангела Светланы 2020 – поздравления на русском и украинском
16:04
Шутки и лживые анонсы: как создатели видеоигр разыгрывали всех на 1 апреля
16:02
На каких условиях Украине стоит сжалиться над Донбассом и Крымом – Ницой
15:54
Онлайн уроки – расписание для 9 класса на неделю 6-10 апреля
15:54
"Секс был настоящим": Кристина Асмус описала порно в фильме Текст Видео
15:23
Карантин в Украине: Комаровский объяснил, пиво полезно или вредно Видео
15:07
Звезды и ведущие Сніданку з 1+1 присоединились к флешмобу в честь медиков Видео
14:58
Нанес ответный удар: в Китае новая вспышка заболеваний и смертей от коронавируса
14:40
"Схватка Америки с Россией": экстрасенс спрогнозировал большую войну
14:27
Расстрелы спасут: президент Филиппин разрешил стрелять в нарушителей карантина
14:13
Когда Благовещение в 2020 году – приметы и как правильно праздновать
13:57
Браузер Microsoft Edge неожиданно оказался вторым по популярности во всем мире
13:56
Школа онлайн – расписание для 8 класса на неделю 6-10 апреля
13:44
Коронавирус в Украине и мире 2 апреля: количество заражений COVID-19 почти достигло миллиона
13:24
Полный пессимизм: мэр Днепра рассказал о сотнях могил для умерших от коронавируса
13:24
"Я резала себя": участница Від пацанки до панянки сделала признание Видео
13:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетный покровитель и любовные победы Видео
12:59
Разработчиков шутера Borderlands 3 нагло лишили многотысячных премий
12:47
В Минздраве рассказали, какая уязвимость от коронавируса есть у респираторов
12:24
Коронавирус в США: Россия нажилась на беде американцев Видео
12:19
Коронавирус в Киеве: COVID-19 впервые убил жителя столицы
12:05
Коломойский выиграл суд у Гонтаревой: подробности
11:53
Когда в Киеве ждать пика заболеваемости коронавирусом – прогноз врача
11:53
Сериал Обитель Зла не выйдет на Netflix
11:43
Уханьская зараза проникла в ряды ВСУ: первый заболевший среди военных
11:28
Маски в Украине стали новой разновидностью наркоты мнение
11:18
Под угрозой выживание: климатолог предупредил украинцев о возможной катастрофе
11:11
Поезд в Пусан 2 Полуостров - дата выхода и первый трейлер Видео
10:30
Пневмония у взрослых и детей – симптомы, виды, осложнения и лечение
10:14
Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал тревожные данные по числу зараженных
10:05
Советник Зеленского спрогнозировал пик эпидемии коронавируса: какая глобальная задача Видео
10:00
Гора - The Hardkiss представили новый клип Видео
09:27
"Уйдут минусы": Украину "зальют" дожди – синоптики
09:26
Глава Госпогранслужбы назвал альтернативу карантину в Украине
09:03
Как во время карантина повысить безопасность онлайн-видеоконференций
08:50
Кошевой пообещал трудоустроить Зеленского после президентства
08:50
После коронавируса мир станет другим, но точно не лучше мнение
08:35
Пандемия коронавируса: советник Зеленского предупредил о масштабных потрясениях Видео
08:11
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 апреля: прибыльный бизнес и нарастание сексуальности Видео
08:06
После встречи с врачом с COVID-19 Путин ушел на "удаленку"
07:33
Курс доллара и курс евро 2 апреля: валюта в Украине добавила в цене
07:28
Жена Джейсона Стейтема без белья свела с ума откровенным фото
07:12
На голодном пайке: какие продукты в Украине еще могут подорожать
06:53
Плюс кредит, минус большинство: во что обошелся Зеленскому новый транш от МВФ мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять