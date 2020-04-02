"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины

Украине светит подъем, и Киев станет не хуже Дубая, спрогнозировал экстрасенс / УНИАН

Экстрасенс Сабухи Иманов спрогнозировал, что в Украине после тяжелой ситуации через несколько лет начнется подъем.

Киев станет не хуже крупнейшего города в Объединенных Арабских Эмиратах – Дубай, рассказал эксперт в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, в нашей стране к власти придут "какие-то очень нормальные люди".

"…Дороги будут, как стекло… Киев станет одним из самых красивых городов в мире. Не хуже Дубая", – заявил эксперт.

Иманов добавил, что карта мира будет другой, ожидаются очень серьезные изменения. "…есть страны, которые исчезнут через несколько лет", – сказал экстрасенс.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что Украине светят семь лет реформ. Эксперт поделился, что украинское государство ждет перезагрузка – будет уничтожаться гнилой социализм и коммунизм, а также коррупция.