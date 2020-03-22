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"Перезагрузка": астролог рассказал о будущем Украины

22 марта 2020, 14:30

Нашей стране светит период реформ, спрогнозировал эксперт.

Астролог сообщил, что украинское государство ждет перезагрузка – Гороскоп 2020
Украинское государство ждет перезагрузка, сообщил астролог / УНИАН

Украину ждет перезагрузка с нуля – будет уничтожаться коррупция, гнилой социализм и коммунизм.

Украинское государство ждет семь лет реформ, сообщил астролог Влад Росс в интервью Апострофу.

Собеседник добавил, что в нашей стране ожидается низвержение старых политиков, прогнозируется преображение государства.

"Венера управляет Тельцом – Украина связана как раз с этим знаком. Через него проходит Уран – планета больших перемен и преобразований. Она способствует реформам, которые должны происходить в течение семи лет после избрания Владимира Зеленского (президентом – Ред.)", – заявил Росс.

По словам астролога, он был уверен в победе Зеленского на выборах президента,  хотя бы по той причине, что Уран управляет созвездием Водолея, а нынешний глава государства родился под знаком Водолей.

"…А Уран в Тельце будет все семь лет…", – подчеркнул собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в Украине могут быть только единичные случаи заболевания смертоносным китайским коронавирусом. Астролог прогнозировал, что коронавирус перестанет быть агрессивным примерно после Пасхи 2020.

Влад Росс гороскоп Владимир Зеленский Зеленский новости
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