"Перезагрузка": астролог рассказал о будущем Украины

Украинское государство ждет перезагрузка, сообщил астролог / УНИАН

Украину ждет перезагрузка с нуля – будет уничтожаться коррупция, гнилой социализм и коммунизм.

Украинское государство ждет семь лет реформ, сообщил астролог Влад Росс в интервью Апострофу.

Собеседник добавил, что в нашей стране ожидается низвержение старых политиков, прогнозируется преображение государства.

"Венера управляет Тельцом – Украина связана как раз с этим знаком. Через него проходит Уран – планета больших перемен и преобразований. Она способствует реформам, которые должны происходить в течение семи лет после избрания Владимира Зеленского (президентом – Ред.)", – заявил Росс.

По словам астролога, он был уверен в победе Зеленского на выборах президента, хотя бы по той причине, что Уран управляет созвездием Водолея, а нынешний глава государства родился под знаком Водолей.

"…А Уран в Тельце будет все семь лет…", – подчеркнул собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в Украине могут быть только единичные случаи заболевания смертоносным китайским коронавирусом. Астролог прогнозировал, что коронавирус перестанет быть агрессивным примерно после Пасхи 2020.