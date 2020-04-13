Мощь и сила трех планет: астролог назвала счастливчиков апреля 2020

Астролог назвала счастливчиков апреля 2020 / jyotisha.net

Планетой-управителем накшатры Ревати является Меркурий, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

Она подчеркнула, что согласно ведическим мифам Меркурий (Будха) - сын Луны. Луна - это ум, а Меркурий отвечает за здравый смысл, он рационален и практичен, но при этом остается частью целого сознания.

"То, что Меркурий воспринимает как реальность, является лишь небольшой частью целой или божественной реальности. Меркурий управляет накшатрами, которые завершают каждый цикл по девять накшатр, и это те места, где изменение индивидуального сознания происходит через понимание и выход за пределы ограничений разума. Ревати заканчивает основной цикл жизни, где сознание и ум сливаются, чтобы сформировать новое будущее", - сообщила она Главреду.

Читайте такжеЯростный напор: астролог рассказала, кого ждет неожиданная удача

Астролог пояснила, что накшатра Ревати полностью расположена в знаке Рыб, который является высокодуховным знаком. В Ревати просматривается принцип круговорота жизни, потому что конец одного цикла является всего лишь началом другого.

"Для людей с планетами в Рыбах в накшатре Ревати время течёт с другой скоростью. И когда они, наконец, погружаются в духовность и в высшее сознание, то это то место, где они ощущают себя самыми счастливыми. Интуиция, мудрость и глубокие знания - это удел Рыб, так что практические вопросы не их конек", - утверждает ведический астролог.

По ее словам, творческий разум – это еще один атрибут, которым наделяет накшатра Ревати своих подопечных.

"Накшатра управляется Меркурием и в свою очередь созвездие Рыб, в котором расположилась эта накшатра, управляется Юпитером. Кроме того Венера экзальтирует в этой накшатре. Таким образом наделяя своих подопечных талантами в музыке, танцах, драматическом искусстве, литературном искусстве", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено купаться в золоте.