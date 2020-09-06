Астролог назвал год, когда падет режим Путина

По мнению астролога, Путину осталось наслаждаться властью совсем недолго / Reuters

Осенью Россию будут сотрясать массовые протесты. Акции протеста, начавшиеся в Хабаровске, постепенно будут охватывать и другие российские города в том же регионе Российской Федерации. В итоге, все это будет иметь плачевные последствия для путинского режима.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Протест в Хабаровске будет обрастать новыми напряженными ситуациями. После разворота Марса, планеты революций и активных действий, и перехода его в ретроградное движение, ситуация в России существенно усугубится. Кстати, именно на ретроградном Марсе у нас отобрали Крым. Как известно, 13 сентября по всей России пройдут выборы губернаторов и депутатов горсоветов, после чего и начнут вспыхивать протесты", – рассказал Влад Росс.

По прогнозу астролога, география протестного движения в России начнет расширяться постепенно – от Сибири к другим российским регионам.

"Люди будут выходить не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре. Так что первый регион, который поднимается против Путина – это Сибирь. Челябинск, место, куда не так давно упал метеорит, также станет точкой большого сопротивления. Кроме этого, сотрясать будет и Новосибирск. В этих городах может быть все, что угодно. Так постепенно начнутся движения по всей стране", – отметил Росс.

Астролог заверил, что Алексей Навальный был отравлен неслучайно именно сейчас – таким образом, Кремль заранее постарался обезглавить потенциальный российский протест.

"Главная задача Кремля состояла в том, чтобы убрать Навального, поскольку он способен вывести на улицы большие массы людей. Приказ о его отравлении исходил лично от Владимира Путина. Но, к счастью для россиян и к сожалению для Путина, отравители опять не рассчитали нужное количество отравляющего веществом – и Навальный выжил. Путин увидел, что некому возглавить оппозиционное движение в Беларуси, и решил, что в России можно подавить все протестные настроения, устранив того, кто может мобилизовать людей. Это была главная задача – ликвидировать протестного лидера РФ", – заверил Влад Росс.

Тем не менее, убежден Росс, революция в России неизбежна.

"В 2021 году режим Путина падет. Спустя непродолжительное время случится и скорая смерть Путина – 2022 год он точно не переживет, поскольку годовой соляр на 7 октября 2021 года у него последний", – подчеркнул астролог.

Так что наиболее взрывоопасная ситуация в плане протестов в России, по мнению Росса, это осень этого года и осень-зима 2021 года.

"Особенно – когда в России будут проходить парламентские выборы, то есть в сентябре 2021-го. По некоторым данным, там подумывают о переносе парламентских выборов на декабрь этого года, и, если этот перенос случится, тогда свержение режима Путина произойдет в конце 2020-начале 2021 года", – подытожил астролог.

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