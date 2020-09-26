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Астролог назвал уникальный день октября 2020: что нужно делать

26 сентября 2020, 05:23

В конце октября не стоит воплощать в жизнь выстроенные планы, поделился эксперт.

Росс посоветовал в уникальный день октября строить планы – Гороскоп на октябрь 2020
В уникальный день октября необходимо строить планы, посоветовал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года и сообщил, что уникальным днем будет 25 число.

В этот день Меркурий соединится с Солнцем в нижнем положении, чтобы начать новый цикл, поделился эксперт с Главредом.

Росс подчеркнул, что 25 октября нужно строить планы, но приступать к их реализации необходимо только после 18 ноября.

"Именно 25 октября в Украине состоятся местные выборы. Это станет для нас новой вехой жизни, создаст новые возможности, а также может ознаменоваться неожиданным выходом на первый план новой партии в нашей стране. …на этих выборах могут быть совершенно неожиданные победители", – добавил эксперт.

  • Ранее Влад Росс говорил, что октябрь текущего года будет месяцем служебных романов. Эксперт прогнозировал, что на работе могут зарождаться самые прочные и теплые отношения.
  • Астролог отмечал, что на протяжении месяца любовные отношения будут весьма прагматичными, благоприятным будет брак по расчету.
Влад Росс гороскоп на октябрь
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