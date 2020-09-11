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"Белая полоса": один знак Зодиака ждет денежное везение – астрологи

11 сентября 2020, 06:25

Знаку-везунчику стоит избегать долгов, посоветовали эксперты.

Ракам сулят финансовое везение – Гороскоп на сентябрь 2020
Ракам спрогнозировано финансовое везение / УНИАН

Астрологи выяснили, что в сентябре 2020 года в жизни знака Зодиака Рак будет белая полоса.

Ракам спрогнозировано финансовое везение, им можно тратить деньги на разные приятности, например, на развлечения, пишет slovofraza.com.

По данным издания, представителям этого знака точно стоит избегать одного – долгов.

"У представителей этого знака зодиака идет белая полоса в жизни, которая будет сопровождаться финансовым везением. Звезды помогут преодолеть различные неурядицы на работе…", – отмечается в материале.

  • Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь 2020 года.
  • В гороскопе говорится, что у Раков сложится самая благоприятная ситуация, они могут сделать выгодные крупные покупки. Прогнозировалось, что у Раков будет просто великолепно все, что касается работы, карьеры и финансов.
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