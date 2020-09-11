"Белая полоса": один знак Зодиака ждет денежное везение – астрологи

Ракам спрогнозировано финансовое везение / УНИАН

Астрологи выяснили, что в сентябре 2020 года в жизни знака Зодиака Рак будет белая полоса.

Ракам спрогнозировано финансовое везение, им можно тратить деньги на разные приятности, например, на развлечения, пишет slovofraza.com.

По данным издания, представителям этого знака точно стоит избегать одного – долгов.

"У представителей этого знака зодиака идет белая полоса в жизни, которая будет сопровождаться финансовым везением. Звезды помогут преодолеть различные неурядицы на работе…", – отмечается в материале.