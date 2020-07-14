"Наказание за зло": астролог предупредила, когда нельзя сплетничать

Во вторник нельзя сплетничать, предупредила астролог / Reuters

Астролог Людмила Булгакова спрогнозировала, что во вторник, 14 июля, нельзя сплетничать, злословить, встревать в чужие конфликты и не стоит начинать новые дела.

В этот день из-за ослабления иммунитета возможны разные заболевания, поэтому иммунитет нужно укреплять, рассказала эксперт Фактам.

По ее словам, 17 июля нельзя ссориться из-за ерунды, спорить, проявлять высокомерие, хвастаться, а любой совершенный 19 числа злой поступок повлечет за собой наказание.

"…17 июля… звезды рекомендуют воздержаться от трат – покупки могут оказаться со скрытым браком… 18 июля… необходимо всячески избегать стресса. Негативные эмоции могут не самым лучшим образом сказаться на здоровье", – поделилась собеседница.

Ранее астрологи составили гороскоп на 19-13 июля. В прогнозе говорится, что неделя может оказаться неудачной для Овнов и Рыб. Овнам грозят отравления, а вокруг Рыб могут плести интриги.