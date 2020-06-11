"Опустошают энергетически": топ-3 самых токсичных знаков Зодиака

Рыбы, Скорпион и Дева – самые токсичные знаки Зодиака, сообщили астрологи / Reuters

Три знака Зодиака из 12 являются самыми токсичными – первое место занял знак Рыбы, второе – Скорпион, а третье – Дева.

Чаще всего Рыбы используют людей как "жилетки", рассказывают о трудностях и опустошают энергетически, пишет SlovoFraza со ссылкой на астрологов.

По мнению экспертов, представители этого знака – отличные актеры, умеют играть на чувствах и могут манипулировать поведением людей.

Скорпионы коварны, умеют профессионально плести интриги, искусно провоцировать и получают удовольствие от того, что настраивают людей против друг друга. Скорпионы способны строить козни за спиной.

Девы скрытны, уверены в себе, рациональны и не отягощены чувствительностью. Девы способны и черной зависти, им свойственна едкая критика в адрес тех, кто рядом, и привычка раздавать советы с поводом и без него – эти качества токсично действуют на людей.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2020 года для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что у Рыб будет неблагоприятный период, Скорпионам стоит рисковать, а Девам грозят расставания.