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"Обострение агрессии": астролог назвал очень опасные дни августа

7 августа 2020, 16:44

На следующей неделе возможны нападения, поделился Росс.

Астролог спрогнозировал, что с 10 по 13 августа будут очень опасные дни – Гороскоп на август 2020
С 10 по 13 августа будут очень опасные дни, спрогнозировал астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс предупредил, что 10-13 августа будет сохраняться повышенная агрессия, есть большая вероятность пожаров и напряженных ситуаций.

С 10 по 13 августа можно получить травмы, возможны демонстрации, есть угроза нападения на представителей власти, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что 21-25 августа будет повышена вероятность разных травм, переломов, падений с высоты, нападений и обострения хронических болезней.

"Травмоопасные дни – …10-13 августа. В эти дни будет сохраняться повышенная агрессия, будет велико влияние толпы, большая вероятность демонстраций, пожаров, напряженных ситуаций, нападения на представителей власти", – сказал эксперт.

Ранее Влад Росс говорил, что после 8 августа наступит время удачных покупок, на рынке можно будет "выстрелить" новым предложением или товаром, и это увенчается успехом. Также астролог прогнозировал, что до 16 августа будет самое благоприятное время для поездок.

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