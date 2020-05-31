УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня

31 мая 2020, 03:40

В июне Близнецам грозит предательство, а Рыбам – катастрофы, предупредил Росс.

Влад Росс поделился, что в июне непрушниками будут Стрельцы, Близнецы, Рыбы и Девы – Гороскоп на июнь 2020
В июне непрушниками будут Стрельцы, Близнецы, Рыбы и Девы, поделился Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в июне лузерами будут четыре знака Зодиака – Стрелец, Близнецы, Рыбы и Дева.

Возможна утечка важной для Стрельцов секретной информации, семья Дев может развалиться, Рыбам грозят катастрофы, а Близнецам – предательства, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что на работе Стрельцов могут подсидеть.

Гороскоп на июнь 2020 – Стрелец

Могут рушиться деловые партнерские отношения, возможны неприятные ситуации. Результаты переговоров вряд ли порадуют. Во время поездки злоумышленники могут обчистить дом, в дороге возможно ограбление, могут отнять авто.

Гороскоп на июнь 2020 – Близнецы

В отношениях с руководством возможны конфликты. Какие-то старые неприятные истории могут всплыть и нанести вред, есть угроза полного уничтожения репутации. Самые близкие друзья могут неожиданно предать. Стоит быть особенно осторожными незадолго до затмения Луны, которое произойдет 5 июня.

Гороскоп на июнь 2020 – Рыбы

Рыбам грозят травмы, постоянно могут быть неувязки, огнестрельное оружие может нести опасность. Возможны споры и разногласия с родными. В дороге могут возникнуть опасные ситуации.

Гороскоп на июнь 2020 – Дева

Девы могут узнать, что им изменил супруг или супруга. Есть угроза разводов и расставаний. Во взаимоотношениях с друзьями неожиданно могут возникнуть неприятные ситуации, возможны конфликты с детьми.

Ранее Влад Росс предупреждал, что с 1 по 12 июня будет большая опасность неправильного вложения денег, афер и ограблений, можно легко стать жертвой "кидалова" и обмана, поэтому лучше отказаться от важных сделок и новых дел.

Гороскоп 2020 Зодиак Влад Росс астролог
Сейчас вы просматриваете новость «"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:40
"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня
03:03
Почему болит голова: причины и виды боли Видео
02:30
Рекордная жара: климатологи шокировали прогнозом на лето-2020 Видео
01:57
Когда Украину снова накроет пылевой бурей – прогноз синоптика
01:49
Эксперт озвучил рекомендации по планированию летнего отдыха в Украине
01:33
С Днем блондинок – поздравления в картинках и красивые слова
01:21
Эксперт пояснил, как SpaceX запуском ракеты "похоронила" Роскосмос Видео
01:07
Когда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия
00:59
Разборки в Броварах: суд отправил за решетку еще двоих титушек Видео
00:40
Крутые поздравления с последним днем весны – картинки, открытки и гиф
00:19
День блондинок 2020: какой сегодня праздник 31 мая и что нельзя делать
30 мая, суббота
23:58
Перестрелка в Броварах: Аваков показал арестованных в суде Видео
23:38
Главный санврач посоветовал, как избежать роста заражения Covid-19 Видео
23:13
Покорили космос: SpaceX успешно запустила на МКС ракету с людьми Видео
22:58
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая Видео
22:46
В РФ поставили жесткий диагноз якутскому шаману, изгонявшему Путина
22:40
Мятный маникюр 2020 - самый нежный маникюр на лето: новинки и фото Фото
22:29
В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области в опасности
22:04
"Больные лузеры": Трамп вскипел из-за "следа Путина" в массовых беспорядках
21:54
В Одессе активисты дали отпор полицейским из-за застройки пляжа Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять