"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня

В июне непрушниками будут Стрельцы, Близнецы, Рыбы и Девы, поделился Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в июне лузерами будут четыре знака Зодиака – Стрелец, Близнецы, Рыбы и Дева.

Возможна утечка важной для Стрельцов секретной информации, семья Дев может развалиться, Рыбам грозят катастрофы, а Близнецам – предательства, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что на работе Стрельцов могут подсидеть.

Гороскоп на июнь 2020 – Стрелец

Могут рушиться деловые партнерские отношения, возможны неприятные ситуации. Результаты переговоров вряд ли порадуют. Во время поездки злоумышленники могут обчистить дом, в дороге возможно ограбление, могут отнять авто.

Гороскоп на июнь 2020 – Близнецы

В отношениях с руководством возможны конфликты. Какие-то старые неприятные истории могут всплыть и нанести вред, есть угроза полного уничтожения репутации. Самые близкие друзья могут неожиданно предать. Стоит быть особенно осторожными незадолго до затмения Луны, которое произойдет 5 июня.

Гороскоп на июнь 2020 – Рыбы

Рыбам грозят травмы, постоянно могут быть неувязки, огнестрельное оружие может нести опасность. Возможны споры и разногласия с родными. В дороге могут возникнуть опасные ситуации.

Гороскоп на июнь 2020 – Дева

Девы могут узнать, что им изменил супруг или супруга. Есть угроза разводов и расставаний. Во взаимоотношениях с друзьями неожиданно могут возникнуть неприятные ситуации, возможны конфликты с детьми.

Ранее Влад Росс предупреждал, что с 1 по 12 июня будет большая опасность неправильного вложения денег, афер и ограблений, можно легко стать жертвой "кидалова" и обмана, поэтому лучше отказаться от важных сделок и новых дел.