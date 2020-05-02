Когда можно устроить "праздник живота": астролог назвала даты

В один из дней мая можно есть пирожные, калории мгновенно перегорят, поделилась астролог / УНИАН

Астролог Людмила Булгакова спрогнозировала, что в среду, 6 мая, можно есть продукты, которые считаются вредными, – копченые, острые, жирные, но нужно знать меру.

В этот день все, что человек употребляет, будет моментально всасываться в кровь, поэтому нужно следить за качеством продуктов, рассказала эксперт Фактам.

Собеседница объяснила, что в среду усилится циркуляция крови. По ее словам, нужно быть осторожными с алкоголем, поскольку можно быстро опьянеть.

Булгакова добавила, что в четверг, 21 мая, можно есть пирожные, блины, пироги и другие мучные изделия – лишние калории не отложатся в виде жира, а мгновенно перегорят.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на май 2020 года. Эксперт говорил, что с 1 по 9 число возможны измены и обманы, есть угроза увлечься иллюзорными финансовыми планами и потерять деньги.